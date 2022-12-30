$2000 за 1 гривню: звичайна копійка спричинила справжній бум на аукціоні

В Україні за монету номіналом 1 гривня пропонують аж 70 тис. грн, тобто майже $2000. Монета була виставлена на онлайн-аукціон Violity і одразу викликала справжній бум серед його завсідників. Претенденти на унікальний лот наперебій роблять ставки, прагнучи заволодіти монетою. В чому ж секрет цінності цього грошового знаку?

В описі на сайті Violity власник написав про монету вкрай мало:

в хорошому стані;

не реставрувалася;

виготовлена з латуні.

Однак це далеко не всі її переваги. Монету викарбували у 1992 році в межах пробного тиражу. Таких екземплярів існує всього 150 штук, тож вона є дуже рідкісною.

Експерти профільного ресурсу «Монетки-ягідки» додали, що 1 гривня 1992 року випуску виготовлялася не для обігу, а для налаштування обладнання. Тож випадково знайти таку монету у себе в гаманці просто неможливо.

Також спеціалісти з нумізматики розповіли про одну особливість гривневих монет 1992 року. Пробні екземпляри мають на реверсі карбування з 1992 роком виготовлення, а на гурті – 1994 або 1995 роком. Це пов’язано з тим, що дерев’янні плашки для нанесення надпису на гурт дуже швидко зношувалися. Тож на гурті пробних монет пізніше викарбували надпис 1994 та 1995 – роки, коли ці монети почали масово випускати в обіг.

У своєму оголошенні власник не уточнив, який саме надпис на гурті його монети. Проте в шапці оголошення було зазначено «1 гривня 1992 року *** 1994 ***». Тож вочевидь на гурті монети викарбуваний саме 1994 рік.

Варто зазначити, що зараз в Україні можна продати навіть звичайну обігову монету за дуже непогані гроші. Зокрема цінуються монети з обмежених тиражів, виготовлені з нетипових для свого номіналу металів та браковані. Таку монету навіть звичайний українець може знайти у себе в кишені чи гаманці, а справжні поціновувачі заплатять за неї тисячі чи навіть десятки тисяч гривень.