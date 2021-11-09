Ще зовсім трохи: низка українських пенсіонерів скоро отримає підвишку в майже тисячу гривень

Вже з 1 грудня українським пенсіонерам дещо підвищать щомісячні виплати. Окрім перерахунку мінімальної й максимальної пенсійних ставок, зростуть також розміри гарантованих виплат для стареньких, що виконали певні вимоги. Найбільша надбавка сягатиме 800 грн.





На скільки зросте пенсія?

Перерахунок пенсій відбудеться у зв’язку зі збільшенням суми прожиткового мінімуму в країні. Оскільки мінімальна пенсія не повинна бути нижчою, ніж прожитковий мінімум, то її підвищать до 1934 грн. Нагадаємо, що на сьогодні мінімалка складає 1854 грн, тож фактично пенсіонерам цієї категорії «накинуть» лише 80 грн.

Натомість зміни у сумі максимальної пенсії будуть набагато суттєвішими. З актуальної ставки у 18540 грн виплати зростуть до 19340 грн, тобто на 800 грн.

Зміниться і розмір доплати громадянам похилого віку, що відпрацювали офіційно більше норми стажу: 30 років – для жінок, і понад 35 років – для чоловіків. За кожен «зайвий» рік роботи, пенсіонеру доплачуватимуть по 19,34 грн.

Тим часом гарантована пенсія для громадян що досягли 65-річчя і мають виконану норму за стажем, зміниться на 200 грн, до 2600 грн.

Чого чекати пенсіонерам у 2022 році?

На наступний рік уряд анонсує ще два перерахунки та відповідно підвищення пенсії. Вони відбудуться у липні та грудні. Та у зв’язку із дефіцитом Пенсійного фонду, що у 2022-му досягне 200 млрд грн, пенсіонери не відчують значного покращення рівня життя. У липні мінімальна сума виплати зросте до суми у 2027 грн, а у грудні становитиме вже 2093 грн.

Виходить, що стареньким, які живуть на мінімалку, держава підвищить щомісячну виплату лише на 159 грн за рік. Така надбавка аж ніяк не допоможе їм врешті піднятися над межею бідності. Адже сума мінімальної пенсії наразі не покриває навіть базових потреб людей похилого віку, як то оплата комуналки, ліки та різноманітне харчування.