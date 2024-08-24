Прогноз Таро от Влада Росса на неделю с 26 августа по 1 сентября

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Влад Росс подготовил общий прогноз Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября.

Основная энергия недели (Карта Таро — Восьмерка Кубков)

Восьмерка Кубков — карта поиска решений. На этой неделе будут энергии, связанные с эмоциональным фоном и его выравниванием. Данный период будет максимально философским.

Стоит задуматься, куда мы идем и зачем, кто нас сопровождает. В целом, энергии недели очень глубокие. Загляните вглубь сознания и задайте себе важные вопросы.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Королева Кубков)

Продолжаем двигаться с эмоциональной энергией. Королева Кубков — это карта, у которой нужно научиться терпению в финансовой сфере. Если вы что-то запланировали, не стоит об этом кому-либо рассказывать.

Не говорите о том, что вы задумали и дайте этому окрепнуть. Уберите инфантилизм, возьмите ответственность за финансовые решения.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Девятка Мечей)

Сфера отношений будет в состоянии хауса. Появятся сомнения, для чего и зачем что-либо происходит, могут возникнуть беспочвенные страхи.

Остановите внутренний диалог и не поддавайтесь опасениям. Кроме того, не стоит совершать хаотичных действий — все решится само собой.

Совет на неделю (Карта Таро — Рыцарь Жезлов)

Рыцарь Жезлов — карта движения. Время благоприятно для поездки куда-либо. Карта также говорит о перерождении. Возможно, пришло время поменять какие-то установки.

Все будет меняться согласно темпу, который мы выберем. Совершайте действия и двигайтесь в направлении своих целей.