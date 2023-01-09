Суцільна катастрофа: яким знакам зодіаку у січні 2023 року буде непереливки

Для деяких знаків зодіакального кола січень може стати по справжньому «чорним місяцем». За словами астрологів, з проблемами зіткнуться Риби, Раки та Стрільці. На них найбільше вплинуть негативні вібрації, пов’язані з ретроградним рухом Меркурія, Марса та Урану. Тож представникам згаданих знаків у перший місяць року варто бути готовими до всього.

Риби

У Риб вже в першій половині січня виникнуть проблеми на роботі, які поставлять під загрозу всю їх кар’єру. Зазвичай дуже емоційні представники знаку в такій ситуації можуть навіть впасти в депресію.

Астрологи радять Рибам не замикатися в собі і попросити підтримки у друзів чи колег. Полегшення прийде миттєво, а справи підуть в гору. Хоча щоб знову опинитися на тій висоті, з якої Риби щойно впали, їм доведеться добряче попрацювати.

Рак

Перший місяць 2023 року стане для Раків суцільним розчаруванням. Представники знаку відчують смак зради. Болю їм завдасть найближча людина, для якої Раки були готові хоч зірку з неба дістати.

Розчарування стане для Раків тяжким ударом. Вони поринуть у себе і геть забудуть про роботу та інші обов’язки. Цілком можливо, що уродженці знаку протягом цього місяця втратять значну суму грошей. Однак наступні місяці неодмінно будуть більш успішними.

Стрілець

У житті Стрільців протягом поточного місяця будуть як злети, так і падіння. Представники знаку досягнуть визначних успіхів у роботі. Їх проекти будуть із захватом прийняті керівництвом та винагороджені премією. Однак в родині Стрільців пануватиме повний хаос. На них чекають щоденні скандали, а можливо навіть остаточний розрив відносин.

Моральна втома від таких емоційних качель позначиться на психологічному стані Стрільців. Свій внутрішній біль вони спробують задушити, однак все це може супроводжуватися спалахами гніву, від яких будуть страждати оточуючі. З цими «побічними ефектами» представникам знаку треба навчитися справлятися, інакше їх життя стане ще складнішим.