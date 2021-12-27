Пити чи не пити: як вживати спиртне на морозі розповів доктор Комаровський

Лікар Комаровський розповів, чому розпивати спиртне на вулиці небезпечно, і як правильно це роблять європейці.





В Україні, як і в багатьох інших країнах, склалася традиція випивати на морозі. Багато хто називає ці 50 грам зігріваючими, але це дуже небезпечна помилка.

Лікар пояснив механізм дії алкоголю: під час морозу шкіра першою стоїть на варті переохолодження організму. Після того, як у кров потрапляє алкоголь, особливо міцний, судини розширюються, і кров починає циркулювати по них швидше. Через це створюється відчуття, що стало тепліше.

Насправді через розширені пори та судини організм швидше та в більшому обсязі втрачає тепло. Тому після порції спиртного на деякий час стає ще холодніше, але в цей час мозок, вже злегка одурманений спиртним, не так гостро приймає і передає сигнали про небезпеку холоду. Саме тому людина не відчуває і може настільки переохолодити організм, що до серйозних застуд недалеко.

Розумніше випити трохи спиртного після того, як прийшли з вулиці в тепло, як і роблять європейці, про яких ми вже згадували вище. Вони випивають традиційну склянку глінтвейну та йдуть у паб, бар чи ресторан святкувати. У такому разі алкоголь не може завдати сильної шкоди. Крім того, лікар рекомендує згадати, що в Європі не так багато країн, з такими ж зимами. Для них нуль – це досить холодно і навіть морозно.

Підбиваємо підсумок – випити пару ковтків шампанського під новорічною ялинкою без шкоди та небезпеки можна тільки в тому випадку, якщо відразу після цього планується перебратися в тепле приміщення для продовження святкування. А ще краще насолодитись чудовою погодою і розпивати спиртні напої вдома, а не в громадських місцях. Адже це не лише небезпечно для здоров’я, а й заборонено законом.