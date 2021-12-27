Пить или не пить: как употреблять спиртное на морозе рассказал доктор Комаровский

Доктор Комаровский рассказал, почему распивать спиртное на улице опасно, и как правильно это делают европейцы.





В Украине, как и во многих других странах, сложилась традиция выпивать на морозе. Многие называют эти 50 грамм согревающими, но это очень опасное заблуждение.

Доктор объяснил механизм действия алкоголя: во время мороза кожа первой стоит на страже переохлаждения организма. После того, как в кровь попадает алкоголь, особенно крепкий, сосуды расширяются, и кровь начинает циркулировать по ним быстрее. Из-за этого создается ощущение, что стало теплее.

На самом деле через расширенные поры и сосуды организм быстрее и в большем объеме теряет тепло. Поэтому после порции спиртного и по пришествие некоторого времени становится еще холоднее, но в это время мозг, уже слегка одурманенный спиртным, не так остро принимает и передает сигналы об опасности холода. Именно поэтому человек не чувствует и может настолько переохладить организм, что до серьезных простуд недалеко.

Разуменее выпить немного спиртного после того как пришли с улицы в тепло, как собственно и делают европейцы, о которых мы уже упоминали выше. Они выпивают традиционный стакан глинтвейна и идут в паб, бар или ресторан праздновать. В таком случае алкоголь не может принести никакого вреда. Кроме того, врач рекомендует вспомнить, что в Европе не так много стран, с такими же зимами. Для них ноль – это уже довольно холодно и даже морозно.

Подводим итог – выпить пару глотков шампанского под новогодней елкой без вреда и опасности можно только в том случае, если сразу после этого планируется перебраться в теплое помещение для продолжения празднования. А еще лучше насладится прекрасной погодой и распивать спиртные напитки дома, а не в общественных местах. Ведь это не только опасно для здоровья, но и запрещено законом.