НБУ анонсував нові правила в роботі банків: що змінилось для українців

Національний банк України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації ініціював проєкт, спрямований на спрощення процесу обміну документами між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів. Про цю ініціативу повідомила пресслужба НБУ.

Проект передбачає створення єдиної системи електронної передачі копій документів та відповідних даних з використанням додатку “Дія”, так званого “комплексного обміну”. Ця система дозволить банкам консолідувати інформацію про клієнтів з різних державних реєстрів в єдиний пакет через додаток “Дія”.

Цей інноваційний підхід до обміну документами підвищить ефективність завдяки усуненню зайвих копій та скороченню часу, що витрачається як співробітниками установ, так і клієнтами. Функція “спільного доступу” додатку “Дія” дозволяє користувачам швидко обмінюватися не лише копіями документів та даними, а й фінансовою звітністю, наприклад, ОК-5 та ОК-7. Процес спрощується простим запитом від банку та подальшим підтвердженням через Дія Підпису, де чітко відображається назва банку та необхідні документи, що забезпечує прозорість.

Раніше отримання банківських послуг, які вимагали декількох цифрових документів, змушувало громадян подавати кожен документ окремо, часто повторюючи один і той самий процес багато разів. Нова система спрощує цю процедуру, заощаджуючи час та зусилля.