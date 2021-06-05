Найбільша банківська структура винайшла новий спосіб, який дозволяє комфортно сплачувати за товари в одній із найбільших торгових мереж.





Найбільш популярна мережа товарів для дому JYSK придумала інноваційне рішення – тепер клієнти отримали можливість оплачувати покупки обличчям. Магазини мережі «Приватбанк» обладнав терміналами з системою FacePay 24, що сканують біометричні дані покупців. Всі 75 торгових точок мережі наділені такою інновацією. Таким чином, «Приватбанк» шокував новим способом оплати в магазинах, хоча система доступна лише в цій мережі.

Щоб скористатись цим сервісом на смартфоні має бути встановлений оновлений застосунок найбільшої в Україні фінансової установи та активована опція FacePay24. Потім згідно з інструкціями, що дає програма, треба зробити три селфі з різних ракурсів та додати до цих фото персональної картки.

Щоб зробити оплату на терміналах, треба ввести спочатку потрібну суму, а потім обрати функцію «Оплата обличчям», глянути у передню камеру смартфону та натиснути на кнопку «Оплатити». Після введення пін-коду, потрібний товар буде сплачено.

В FacePay24 задіяний провідний механізм автоматичної ідентифікації облич Amazon Rekognition. Такий механізм дає абсолютну безпеку персональної клієнтської інформації, навіть технічний та фізичний контроль, шифрування інформації при зберіганні та переказі.

Таким чином, виходить, що всі покупці 75 магазинів відомої торгової мережі JYSK отримали можливість робити безконтактні покупки товарів через термінали самообслуговування за допомогою карток «Приватбанку» та системи FacePay 24. Найбільша фінансова установа знову порадувала українців новим комфортним сервісом, який може стати популярним. Можливо, цю службу буде розповсюджено ще на інші торгові мережі, для того, щоб клієнти оцінили переваги нової передової технології, тим більше, що майже всі громадяни зараз мають у своєму розпорядженні сучасні гаджети.