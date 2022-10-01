Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 1 октября, растущая Луна в Стрельце. Период абстрактного мышления, как ни странно, помогает решать любые бюрократические вопросы на удивление легко. Возможно из-за того, что в этот день обостряется интуиция.

♈ Овен

Вы должны рискнуть. Вы должны сделать то единственное, что пугает вас до смерти. Вы никогда не узнаете, что можете сотворить, если не сделаете шаг в неизвестность. Ваши близкие прикроют вашу спину и поймают вас, если вы упадете.

Космический совет: отбросьте осторожность.

♉ Телец

Ретроградный Меркурий наполняет ваш ум всевозможными вопросами. Вы не знаете, что делаете или куда идете. Начните с признания того, что вы на правильном пути. Именно ваш прошлый опыт, хороший, плохой и безобразный, помог вам стать тем, кем вы являетесь сегодня.

Космический совет: превратите свой опыт в мудрость

♊ Близнецы

Если мы позволим каждому незначительному разочарованию отвлечь нас от большого видения, мы ничего не добьемся. Примите участие в том, что предлагают вам прямо сейчас. Звезды говорят, что у вас сегодня появится единственная в своем роде возможность — возможность, которая может изменить ход вашей жизни.

Космический совет: судьба стучится в вашу дверь.

♋ Рак

В нашей жизни бывают моменты, когда от нас требуется следовать своду правил. Речь идет о том, чтобы дать себе разрешение рискнуть, на что вы не позволяли себе раньше. Ваша способность быть спонтанной и импровизировать на ходу окажется вашей самой большой сверхспособностью.

Космический совет: станьте единым целым с потоком.

♌ Лев

Вы жестоки. Но разрыв с людьми без предупреждения не решит ваших проблем. Ведите разговоры, которых вы избегали. Дайте им завершение, которое они искали. Если вы сомневаетесь, задайте себе вопрос: «Что чувствует человек напротив меня?»

Космический совет: займитесь своим внутренним пространством.

♍ Дева

Вы чувствуете поток, как никогда раньше. Считайте это подтверждением того, что вы находитесь в энергии Вселенной. Не забывайте оставаться в пространстве открытости. Этот день невероятно успешен для вас.

Космический совет: у вас все получится.

♎ Весы

У вас все складывается, а не разваливается. Это метафорическое затишье после бури. Учитывая ваш прошлый опыт, вам может быть трудно поверить, что пыль вот-вот уляжется. Но вам придется противостоять своим самым глубоким и темным страхам.

Космический совет: найдите безопасное место.

♏ Скорпион

Вы взяли на себя обязательство поймать ветер перемен и создать для себя совершенно новую реальность. Что мешает вам шагнуть в неизведанное прямо сейчас? Сегодня звезды побуждают вас выполнять грязную работу и предпринимать практические шаги в направлении осуществления ваших мечтаний.

Космический совет: пришло время осуществить большую мечту.

♐ Стрелец

Все меняется и все развивается. Непостоянство — это единственное, что постоянно. Может ли ваша потребность воссоздать прошлое быть причиной того, что вы не можете насладиться тем, что предлагает вам настоящий момент?

Космический совет: разорвите связи со своим прошлым.

♑ Козерог

Вы понимаете друг друга на почти телепатическом уровне. Но не позволяйте этому стать причиной того, что вы перестаете с ними общаться. Некоторые из вас также могут оказаться сегодня в роли посредника в чужих отношениях.

♒ Водолей

Вы обнаружите, что вам трудно определить себя, и это не потому, что вы не знаете, кто вы есть. Это потому, что вы гораздо больше, чем кажется. Все ваши социальные роли пригодятся сегодня, так или иначе.

Космический совет: жонглируйте несколькими ролями.

♊ Рыбы

Если вы уже не тот человек, которым были раньше, как вы можете ожидать, что любовь, которой вы делились, останется прежней? Вы придется принять то, где вы находитесь в данный момент и что разворачивается перед вашими глазами.

Космический совет: перестаньте пытаться воссоздать прошлое.