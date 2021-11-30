Когда в декабре ждать бабье лето – синоптики удивили своим заявлением

Бабье лето среди декабря в Украине — вот чего стоит ожидать, по прогнозам синоптиков. С одной стороны, такое заявление радует. Ведь хочется побольше теплых дней. Но с другой то… скоро Новый Год — люди хотят снега, мороза, зимнего настроения.





Почему так тепло зимой — ответили синоптики

В конце ноября по стране пронеслись штормовые ветра и принесли с собой настоящую весну. Солнечная активность относительно спокойная, геомагнитных бурь не ожидается.

Изменения климата на данный момент необратимы. Зима стала мягче, теплее, количество осадков уменьшилось. Настоящее бабье лето начнется в начале декабря, 2 и 3 числа будет солнечно, тепло и сухо. Отличное время для прогулок на свежем воздухе.

В центральных и северных регионах столбики термометров покажут +13 градусов тепла. На юге Украины будет еще теплее. Чистое небо, отсутствие ветра позволит насладиться теплыми декабрьскими деньками.

В акватории Черного и Азовского морей штиль. Температура воды в Азовском море +14…+15 градусов, в Черном море +10…+12 градусов. В прошлом году декабрь был холоднее. В январе замерзло Азовское море. В этом сезоне синоптики говорят, что погода в декабре будет очень переменчивой, поэтому принесет немало хлопот.

В восточных областях среднесуточная температура в пределах +9…+14 градусов тепла. На западе вместо привычных -6…-9 для декабря будет 0 градусов. В Карпатах всего -6 градусов. Хотя там еще в ноябре выпал первый снег и морозы были изрядно крепче.

Длиться это будет недолго, буквально несколько дней. А потом вернётся похолодание, мокрый снег, морозы, гололед.