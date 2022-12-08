Гетманцев розповів про штрафи за бензинові та дизельні генератори

Українців не будуть штрафувати за зберігання пального для генераторів. Цієї зими без ліцензії можна буде зберігати до 1 т бензину. Це обмеження діятиме для підприємців та пересічних громадян. Виключенням стануть лише НПЗ, АЗС та оптові продавці пального.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, зазначені зміни вже найближчим часом внесуть у закон. Також чиновник зазначив, що будь які плітки про перевірки та штрафи за зберігання великих обсягів пального є неправдивими. Вони лише сіють паніку серед населення.

Жодному суб’єкту господарювання не загрожує штраф за зберігання пального в обсязі до 1 т. Винятком у даному питанні стануть лише Автозаправні станції, Нафтопереробні заводи та оптові продавці пального. Перевірок також не передбачається ні до внесення змін до закону, ні після.

Як зберігати пальне для генератора

Перш за все не можна зберігати каністру з пальним безпосередньо біля генератора. Адже внаслідок перегріву вона може вибухнути.

Крім того зберігаючи пальне варто дотримуватися наступних правил:

тримати каністру у приміщенні з температурою не нижче -10°С та не вище +30 °С, ідеальною буде температура від +15 до +20°С;

каністра або інша тара повинна бути з непрозорого матеріалу, через який не проникає світло;

зберігати бензин чи інше пальне слід у герметичній тарі.

Для зберігання пального каністру також потрібно належним чином підготувати:

залити пальне, закрити пробкою, а потім кришкою;

одягнути гумовий ковпачок або обмотати горловину плівкою;

залишити в прохолодному неосвітленому місці.

Нагадаємо, що генератори потрібно встановлювати за межами будівлі на відстані понад 6 м від неї. Встановлювати генератор біля стіни будинку можна лише коли ця стіна є протипожежною.