Тарифи на світло в Україні можуть вирости

Вже зараз в уряді думають над тим, що буде із тарифами на електроенергію. Всі структури працюють зі збитками через війну. Мораторій також скінчиться, тоді зростання тарифів буде неминучим. Одразу виникає безліч питань: коли це станеться, як та з чого платити? Звісно, вирішальне слово лишиться за народом, але вже зараз багато питань потребують відповідей.

Володимир Омельченко (директор енергетичних програм Центру Разумкова) трохи пролив світло на цю проблему. З його слів підвищення тарифів на електроенергію необхідно ділити на економічне та політичне.

Мета України полягає у тому, щоб не лише забезпечити всіх українців електрикою, а й щоб постачати її за кордон, розвивати економіку та тісню співпрацювати з європейським ринком енергоресурсів.

Розглянемо ціноутворення з економічної точки зору. Енергетичні компанії мають переглядати тарифи на електрику. Без цього неможливо забезпечити надійне постачання електричної енергії. Додатково потрібно відновлювати роботу електростанцій. Через війну неможливо запустити ЗАЕС та інші об’єкти. У довгостроковій перспективі необхідні сотні мільйонів інвестицій вкладати енергетику, і щоб це не принесло збитків, тарифи обов’язково піднімуть.

З політичної точки зору все просто — ціни залежать від уряду, президента та його офісу. У березні буде прийняте рішення щодо цін на електрику. Яким це рішення буде — сказати важко. Оптимально, якщо тарифи залишаться на рівні минулого року. Але такий сценарій малоймовірний. Скоріш за все незначне підвищення відбудеться.

Для домогосподарств та бізнесу тарифи різні, як їх переглядатимуть — невідомо. З початком весни у Верховну Раду подають законопроєкт про вартість енергоносіїв, і там вже буде зрозуміло, чи зміняться ціни та на скільки.