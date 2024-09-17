Тамара Глоба рассказала как пережить частичное затмение 18 сентября

Контрастный душ и умеренное употребление пищи поможет пережить лунное затмение 18 сентября. Об этом в беседе рассказала астролог Тамара Глоба.

«Душ приводит тело и сознание на тонком уровне в состояние готовности к происходящему вокруг, а в периоды всеобщего тумана подсознания это важно», — объяснила она.

Контрастный душ с чередованием холодной и горячей воды стоит дополнить сокращением количества тяжелой пищи в рационе. Астролог посоветовала не «перегружать» себя острой и жирной едой, а также алкоголем. Глоба указала, что это позволит сохранить чистое сознание.

Глоба настояла на том, чтобы во время второй половины сентября человек не начинал ссоры с самыми дорогими людьми. По мнению эксперта, человеку стоит их особенно сильно ценить, даже в такие тяжелые дни вроде грядущего коридора затмений в сентябре.