На ЧАЕС проблеми з вентиляцією: може пролунати вибух

Ситуація на Чорнобильській атомній електростанції, яка зараз знаходиться піж контролем окупантів, є вкрай небезпечною. Тривала відсутність електропостачання може спричинити ланцюгову ядерну реакцію і, як наслідок, потужний викид радіації.





Про загрозу чергового вибуху на ЧАЕС повідомила у прямому ефірі телемарафону українських каналів науковиця Ольга Кошарна. Як уповноважений член колегії Держінспекції з ядерного регулювання, вона пояснила, що через відсутність електрики на станції не працює вентиляція. Така ситуація небезпечна підвищенням рівня водню, який спричинить вибух та пожежу.

Окрім того, електрика на ЧАЕС необхідна для роботи насосів, що закачують воду у басейн. Якщо ж об’єм води зменшиться до 25% від необхідного рівня, це призведе до ядерної реакції. В такому випадку хмара радіації пошириться не лише на територію України, але й на Білорусь та частину Росії. А за умови виникнення північно-східного вітру під удар потраплять навіть країни Європи.

За словами експертки, працівники Укренерго готові в будь-який момент відновити електропостачання. Однак російські військові усіляко цьому перешкоджають. Вони відкривають вогонь, не підпускаючи енергетиків до станції.

Ольга Кошарна закликала міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ, звернути увагу на те, що відбувається на ЧАЕС та Запорізькій атомній електростанції. Адже дії російських загарбників виходять за межі Конвенції по боротьбі з ядерним тероризмом і можуть призвести до непоправних наслідків для усього світу.

«Дії Російської Федерації можна кваліфікувати як злочин за статею 2 Конвенції про ядерний тероризм», – наголосила експертка.

Окрім техногенної загрози, яку окупанти створили на Чорнобильській АЕС, Росія порушила конвенцію про захист ядерних матеріалів. Не кажучи вже про те, що військові з РФ вже більше двох тижнів тримають у заручниках працівників електростанції. А це є порушенням цілої низки міжнародних законів та фактично злочином проти усього людства.

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