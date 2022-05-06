З Росії йде одна з найбільших світових інжинірингових компаній

У нас чергова хороша новина із розряду «хто ще пішов із Росії». Цього разу країну покинула одна із найбільших світових інжинірингових компаній – американська Emerson Electric.





Корпорація входить до 500 найбільших світових компаній та об’єднує понад дві сотні підприємств по всьому світу. Що особливо болюче для росіян, так це те, що у Emerson Electric було одразу два власні підрозділи на території країни: Експертний Центр у Санкт-Петербурзі, де велися розробки промислового програмного забезпечення, та Глобальний інженерний центр (ГІЦ) у Челябінську, що займався розробками у сфері автоматизації виробництва.

Більше того, у Emerson Electric було і власне виробництво в Росії: у тому ж Челябінську під брендом «Метран» випускали датчики тиску, температури, витратоміри, метрологічне обладнання, засоби комунікації та функціональну апаратуру. На сьогоднішній день компанія вивчає стратегічні варіанти продажу виробництва.