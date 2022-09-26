Через тиждень в Україні збільшать мінімалку: чи почнуть громадяни заробляти більше

З 1 жовтня в Україні збільшиться мінімальна зарплатня. Разом із мінімалкою очікується незначне підняття рівня доходів українців. Найбільше зарплати зростуть у громадян, що є ключовими працівниками своїх компаній, а також у спеціалістів галузі маркетингу.

Заплановане урядом підвищення мінімалки, що відбудеться менш ніж за тиждень, складе 200 грн. Тобто нижня межа місячного доходу українців підніметься з 6500 грн до 6700 грн.

Експерти очікують, що на тлі збільшення мінімалки може зрости зарплатня окремих спеціалістів,які зараз користуються попитом на ринку. Зокрема більше почнуть заробляти рекламники та маркетологи. Не залишаться без підвишки й працівники, що відіграють на своїх підприєствах важливу роль і від яких у великій мірі залежить прибуток.

З іншого боку в Україні за останні пів року кількість українців, що отримують менше за мінімалку, зросла удвічі – з 11,5% аж до 24,1%. Для таких працівників з підвищенням мінімальної зарплатні зміниться небагато.

Варто також зазначити, що 1-жовтневе підвищення мінімалки стане останнім не лише у поточному році. Нижня межа доходу українців не зміниться аж до 2024 року. Уряд просто не запланував у бюджеті на 2023 рік збільшення мінімальної зарплатні.

Загалом за останні пів року зарплатня збільшилася хіба що у військових. Раніше вони заробляли трохи понад 18 тис. грн на місяць, зараз же – від 30 тис. грн у тилу і до 100 тис. грн на передовій. У решти спеціалістів дохід навпаки знизився:

у будівельників – з 11,6 тис. грн до 10,9 тис. грн;

у менеджерів з продажу та касирів – з 12 тис. грн до 11,5 тис. грн;

у науковців – з 20,7 тис. грн до 20,1 тис. грн;

у фінансистів та страховиків – з 27,1 тис. грн до 24,6 тис. грн.

Наразі ринок праці України вже взяв курс на відновлення. На популярних кадрових порталах з’являється все більше вакансій. Та в разі загострення воєнних дій ситуація із працевлаштуванням та зарплатнею може знову погіршитися. І до цього українцям радять бути готовими.