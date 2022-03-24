Geely призупинила випуск машин на заводі в Білорусії

Китайська компанія Geely вирішила призупинити випуск своїх машин на заводі в Білорусії, з якого йдуть постачання автомобілів до Росії. Як повідомляє Financial Times , мета компанії полягає в тому, щоб оцінити свої репутаційні ризики на тлі західних санкцій.





“Російський ринок є привабливим для китайських виробників, враховуючи нинішній політичний клімат”, – прокоментував глава консалтингової компанії ZoZoGo і експерт з китайського авторинку Майкл Данн .

У розмові з FT представник однієї з китайських компаній вказав, що припинення виробництва в Білорусії вказує на дилему, що існує в Geely та інших фірмах. За його словами, на тлі посилення санкцій компанії з КНР куди обережніше підходитимуть до питання інвестицій у Росію.

«Ми, як і раніше, стежимо за ситуацією. При цьому враховуватиметься кожен елемент», — прокоментували у самій Geely. Виробництво в Білорусії пішло у позаплановий простий з 16 березня до 1 квітня через брак компонентів.

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