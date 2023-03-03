97 гривень за квадрат: українці мають заплатити податок за квартири та інші доходи

Державна податкова служба України нещодавно опублікувала попередження про те, що тепер громадяни повинні будуть подавати декларацію та сплачувати податки за будь-який додатковий дохід, який вони отримують, крім основної роботи. Ставка податку на цей дохід встановлена на рівні 18% і поширюється на різні джерела прибутку, включаючи дохід від оренди, оплату незалежної професійної діяльності та іноземні доходи.

Останній термін

Важливо зазначити, що до 1 травня 2022 року всі українці, які працюють неповний робочий день, фрілансят або здають в оренду нерухомість, серед інших видів діяльності, мають заповнити декларацію за попередній рік та сплатити податок із усіх своїх доходів.

З 1 квітня 2023 року українці зможуть сплачувати податки та збори готівкою чи безготівковими коштами, у тому числі за допомогою електронних та цифрових грошей. Однак платникам податків буде заборонено використовувати електронні гроші для сплати разового збору та поповнення рахунку.

Податок на квартири та будинки

Крім цих змін, з 2023 року на власників нерухомості поширюватимуться нові податкові правила. Власники квартир площею понад 60 квадратних метрів та приватних будинків площею понад 120 квадратних метрів будуть зобов’язані сплачувати податок на нерухомість залежно від площі їхнього майна за ставкою 97,5 гривень за квадратний метр за попередній рік.

Також оновлено форму податкової декларації, до якої включено нову інформацію про місцезнаходження об’єктів оподаткування, податкові пільги протягом звітного періоду та детальну інформацію про суми податкового зобов’язання, нараховані відповідно до пункту 50.4 статті 50 Податкового кодексу України.