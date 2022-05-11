Стало відомо, за яку роботу найбільше платять українським біженцям в Польщі

У Польщі біженкам з України платять чималу заробітну плату за роботу, яка не вимагає ані знання мови, ані професійних навичок. Більшість таких вакансій розміщують підприємства харчової промисловості – м’ясокомбінати, рибні заводи, виробники різноманітних консерв та делікатесів. На такій роботі українкам платять до 3,6 тисяч злотих, а це близько 24,5 тисяч гривень.





Про вигідні вакансії для жінок з України розповіли у своєму прес-релізі експерти аналітичного центру міжнародного кадрового агенства Gremi Personal. Вони також зазначили, що популярністю серед українок користується робота у галузі обслуговування (готелі, кафе, ресторани) та логістики (товарні склади).

Зокрема пакувальницям замовлень для клієнтів інтернет-магазинів в місяць платять 3,2 тис. зл. (близько 21,7 тис. грн). Покоївки у готелях та помічниці кухарів у ресторанах отримують зарплатню на рівні 3,5 тис. зл. (23,8 тис. грн). За розбір м’ясної та рибної продукції, а також її упаковку працівниці заробляють до 3,6 тис. зл. (24,5 тис. грн). Причому всі ці вакансії не потребують жодних спеціальних навичок, досвіду чи знання польської мови.

Варто зазначити, що зараз у Польщі вже почався високий сезон, який буде тривати аж до початку грудня. У цей період кількість робочих місць зазвичай суттєво збільшується. Тож вже найближчим часом місцеві заводи, склади, готелі та заклади харчування зможуть найняти до 60% більше переселенок з України.

Нагадаємо, що за час війни з України виїхало майже 5 мільйонів громадян, більша частина з яких осіла у Польщі. Серед українських біженців переважають жінки, для яких ще донедавна у Польщі було дуже мало вакансій. Та зі стартом туристичного сезону, а також початком підготовки до наступних різдвяних свят число робочих місць для біженок з України може збільшитися більш ніж у 1,5 рази.