Курс долара зколехнувся після останніх заяв НБУ

В перші дні війни, коли Національний банк зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн/дол, вартість валюти США на «чорному ринку» злетіла аж до 40 грн/дол. Однак за півтора місяця активних військових дій долари в обмінниках суттєво здешевшали. Тепер їх продають лише 32 грн/дол. Чим пояснюють укріплення гривні в НБУ та як це вплине на подальшу валютну політику регулятора?





Як зазначив очільник Нацбанку Кирило Шевченко, суттєве зменшення розриву між офіційним та готівковим курсом гривні до долара США – це привід для гордості. Національна валюта України на «чорному ринку» укріпилася фактично на 8 грн, і це на тлі воєнного стану та триваючих бойових дій.

З огляду на такі позитивні зрушення голова регулятора вважає, що незабаром можна буде потроху послаблювати валютні обмеження для українців. Зокрема мова йде про вільний обмін валют, який в країні заборонили ще у перший день війни 24 лютого.

Варто зазначити , що частину валютних обмежень в НБУ вже пом’якшили, чи навіть відмінили. Зокрема було знято заборону на валютні перекази за кордон для волонтерів, а також скорочено термін розрахунку між сторонами експортно-імпортних угод.

«Введення обмежень – це дуже просто, а от їх скасування справа куди складніше. Послаблювати встановлені на початку війни жорсткі правила потрібно дуже поступово, щоб уникнути неочікуваних фінансових наслідків», – пояснив Шевченко.

Нагадаємо, що раніше Національний банк України дозволив громадянам знімати кошти зі своїх валютних рахунків на суму 100 тис. грн в місяць. Однак українцям, що наразі перебувають за кордоном, все ж радять частіше розраховуватися картками. Адже на безготівкові операції, навіть у іноземній валюті, українські банки не накладають жодних обмежень. До того ж розраховуючись безготівково українцям не доводиться платити комісію, яку зазвичай беруть банкомати іноземних банків.

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