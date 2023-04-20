Украинцев предупредили о подорожании газа: известна новая цена

В мае в Украине могут повысить тарифы на газ. Как известно, стоимость газа, тепла и горячей воды во время действия военного положения повышать нельзя. Однако этот запрет могут вскоре снять. Насколько потяжелеют платежки украинцев за газ?

Как отметил эксперт в сфере коммунальных услуг Олег Попенко, Кабмин и «Нафтогаз» сейчас как раз обсуждают варианты повышения тарифов. Цена за кубометр «голубого топлива» может увеличиться уже в мае.

По одному из сценариев цену на газ будут повышать в два этапа. Сначала тариф вырастет до 11-12 грн, а затем до 16 грн за куб. Такой рост цен станет результатом пересмотра тарифов на другие коммунальные услуги. Например, в апреле подорожало водоснабжение и водоотвод. А на май прогнозируют рост стоимости электрики.

Сейчас крупнейший поставщик страны компания «Нафтогаз» продает свой ресурс по цене 7,96 грн за куб. Если тариф вырастет, то и цена теплоснабжения также существенно повысится. В следующем отопительном сезоне за тепло в своих домах украинцы заплатят по крайней мере на 30% больше.

Следует отметить, что у некоторых региональных поставщиков цены на газ уже сейчас значительно выше, чем у «Нафтогаза». Самый высокий тариф у компании «Ритейл Сервис», поставляющей «голубое топливо» части киевлян – 9,9 грн за куб. м. Также немало поставщиков предлагают свой ресурс по цене от 8 до 9 грн за кубометр.

Разные тарифы на газ – это следствие внедрения в Украине открытого рынка газа, где каждый потребитель может сам выбрать себе поставщика. Сейчас у «Нефтегаза», обслуживающего более 90% бытовых потребителей, тарифы самые выгодные – всего 7,96 грн за кубический метр. Но если поставщик повысит цены, украинцы могут расторгнуть с ним договор и получать газ у любой другой компании по более низкому тарифу.