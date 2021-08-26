Як захистити свій пристрій від злому та чому не можна входити в чужі Google-акаунти

Безпека особистих даних, сьогодні, є однією з найактуальніших проблем. Якщо точніше, то мова йде про наші акаунти. Це можуть бути банківські облікові записи, соціальні мережі, акаунти для управління смартфоном і т.д.





Одним з найважливіших акаунтів для власників Андроїд пристроїв є Google-акаунт. Він дозволяє не тільки користуватися поштою, дивитися YouTube, завантажувати додатки з Play маркету, але і керувати вашим смартфоном. Через нього можна знайти пристрій, заблокувати, очистити і т.д.

Більшість даремно не дбає про безпеку Google-акаунта. Почастішали випадки, коли користувачі з тих чи інших причин входили в чужі акаунти Google на своїх пристроях. Ситуації були різні, когось просили увійти, а хтось був змушений. Але суть в тому, що якщо власник акаунту має зловмисний умисел, то він може зробити з вашим пристроєм все що завгодно.

Але чому ж не можна входити на своєму пристрої в чужий рахунок? В гугл є сервіс для пошуку смартфона. Для того щоб визначити саме ваш смартфон, потрібна синхронізація через акаунт.

Всі ваші пристрої, через які ви авторизуєтеся під своїм акаунтом, будуть відображені в одному місці. Комп’ютери також будуть відображені, проте ними Google керувати не зможе, а тільки Андроїд пристроями.

Тут можна знайти, заблокувати, або стерти всі дані зі смартфона. Зроблено це було з благими намірами.

Однак гугл не зможе визначити, ваш це пристрій чи ні. Якщо ви входили з акаунта шахрая, то для гугл, цей шахрай і буде власником вашого смартфона.

А навіть якщо це акаунт не шахрая, то все одно, у нього вже є якась влада над вашим смартфоном. А в цьому немає нічого хорошого.

Що робити якщо ви вже увійшли через чужий акаунт, і зрозуміли, що даремно це зробили?

Насамперед вимкніть мобільний інтернет і Wi-Fi. Всі команди від гугл йдуть через інтернет, без нього, вашому смартфону нічого не буде.

Після цього вийдіть з цього гугл акаунту.

Після цього ваш смартфон поза досяжністю шкідника.

Крім того, можна взагалі відключити можливість керувати вашим смартфоном віддалено. Потрібно відключити в налаштуваннях адміністратора функцію “Пошук пристроїв” або “Find My Device”.

Але врахуйте, що ви самі не зможете знайти пристрій через цю функцію.

А що, якщо дійсно з якоїсь причини потрібно увійти в чужий акаунт гугл? Все дуже просто. Увійдіть в акаунт не через налаштування системи, а через браузер. В цьому випадку керувати вашим смартфоном не вийде.

Ну і звичайно, захистіть ваш акаунт від злому усіма можливими способами, включаючи двофакторну аутентифікацію.