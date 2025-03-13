Які речі категорично не можна тримати біля раковини на кухні: не кожна господиня знає

Простір під раковиною часто використовують для зберігання різних речей: побутової хімії, інструментів, продуктів. Однак, не всі предмети безпечно тримати в цьому місці. Волога, перепади температур та обмежена вентиляція можуть призвести до псування речей і навіть створити загрозу здоров’ю. Розберемося, які речі краще забрати з-під раковини.

1. Побутова хімія у відкритому упакуванні

Хоча під раковиною найчастіше зберігають засоби для чищення, робити це потрібно з обережністю. Волога та тепло можуть спровокувати витік хімікатів, що є небезпечним для дихання. Крім того, пари деяких речовин (наприклад, аміаку та хлорки) при змішуванні можуть утворювати токсичні сполуки. Якщо ви зберігаєте побутову хімію під раковиною, переконайтеся, що ємності герметично закриті.

2. Ліки та аптечка

Вологість під раковиною може руйнувати ліки, знижуючи їхню ефективність. Пігулки можуть розсипатися, а рідкі препарати – зіпсуватися раніше терміну. Краще зберігати аптечку в сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів та перепадів температури.

3. Паперові рушники та серветки

Здається зручним тримати запаси паперових рушників під раковиною, але через вологість вони швидко відволожуються і втрачають міцність. Крім того, вони можуть стати середовищем для розмноження плісняви. Краще зберігати їх у сухій кухонній шафі.

4. Електроприлади та батарейки

Блендер, тостер або фен, залишені під раковиною можуть постраждати від підвищеної вологості і стати причиною короткого замикання. Те саме стосується запасів батарейок – вологість може викликати корозію, через що вони потечуть і стануть непридатними для використання.

5. Продукти харчування

Деякі люди зберігають під раковиною пакети з картоплею, цибулею чи запасами круп. Однак це небезпечно: вогкість сприяє появі плісняви, а обмежений доступ повітря – швидкому гниттю овочів. Крім того, в такому місці легко заводяться комахи та гризуни.

Простір під раковиною не підходить для зберігання чутливих до вологи та температури предметів. Побутову хімію краще тримати в герметичних контейнерах, а все інше – перемістити в більш сухі місця, що провітрюються. Це допоможе зберегти речі в хорошому стані та уникнути непотрібних ризиків.