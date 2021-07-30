Експерти назвали кращі моделі прасок для дому за співвідношенням ціна-якість

Побут сучасної людини полегшує безліч пристроїв і один з них – праска. Якщо раніше цей прилад був максимально примітивний за своєю суттю, то моделі 2021 року мають просунутий функціонал і цілий ряд цікавих особливостей. Через це багато покупців впадають в ступор при виборі пристрою, не знаючи, якому віддати перевагу. Щоб полегшити долю читачів порталу, ми підготували рейтинг прасок за якістю і надійністю. У ньому зібрані кращі моделі на основі реальних і чесних відгуків покупців.





№10 – VITEK VT-1262PK

Бюджетний агрегат підійде тим, хто не відчуває особливої ​​потреби в сучасних наворотах. Порівняння з недорогими конкурентами модель виграє завдяки якості збірки. Виробник постарався на славу – у відгуках немає скарг на постійні поломки пристрою, які зазвичай йдуть в комплекті з доступним цінником.

Зі своїм прямим завданням «Вітьок» справляється похвально – на одязі не залишається ніяких слідів за рахунок якісної підошви Ultra Care. По частині додаткового функціоналу все примітивно, але саме необхідне присутнє: паровий удар, постійна подача пару, вертикальне відпарювання і функція самоочищення, що спрощує догляд за праскою.

Найчастіше власники скаржаться на невдало розташоване колесо регулювання температури, яке раз у раз зачіпаєш під час прасування. Правда, на фоні перерахованих вище переваг це дрібниця, з якою легко змиритися.

№9 – REDMOND RI-C265S

Ще одна добротна праска з відносно доступним цінником. Її основним козирем є відмінна підошва з керамічним покриттям, ідеально ковзає по одязі з будь-якої тканини і не залишає жодних слідів. В оглядах користувачі хвалять ергономіку праски – вага грамотно розподілена по всьому корпусу, через що від нього не втомлюються руки навіть при тривалому прасуванні незважаючи на масу 1.1 кг.

Іншим приємним бонусом апарату є шнур довжиною 3 метри, що дозволяє комфортно розташувати праску. Популярність моделі в україні обумовлена ​​і швидкістю нагріву девайса. Для тих, хто не любить витрачати багато часу на прасування – це справжня знахідка. Як бонус йде можливість дистанційного керування праскою зі смартфона.

Проаналізувавши відгуки покупців, ми не знайшли у REDMOND RI-C265S серйозних недоліків, які варто було б врахувати перед покупкою. Це дуже хороша модель з початкового сегмента, здатна якісно виконувати свої прямі обов’язки.

№8 – Xiaomi YD-012V

Топ прасок для домашнього вжитку продовжує модель від компанії Xiaomi, чию продукцію нині можна зустріти абсолютно в будь-якій галузі. YD-012V оснащується якісною підошвою з покриттям із кераміки і спеціальним іонізуючим напиленням, що сприяє знищенню бактерій при прасуванні. Вона добре ковзає по одязі, розгладжуючи складки навіть на жорстких тканинах. Прямо на прасці є регулятор потужності, що дозволяє швидко перемикати його на оптимальний для роботи з делікатними тканинами режим.

Головний козир пристрою – можливість бездротової роботи. Як тільки акумулятор сяде – можна використовувати апарат в класичному режимі. Основним недоліком восьмого рядка топау в якому ми показуємо найкращі праски для дому в 2021 році, є факт великого відсотку браку. Тому перед покупкою радимо ретельно перевірити модель в магазині.

№7 – Tefal FV5718 Easygliss Plus

Відмінна з точки зору співвідношення ціни і якості праска від відомої в усьому світі марки з прекрасною підошвою Durilium Airglide, ковзає по будь-якій поверхні. До того ж, у моделі солідні характеристики. Взяти хоча б потужність 2500 Вт. Завдяки їй праска швидко нагрівається і може підтримувати постійний пар до 45 г / хв. За рахунок цього Tefal FV5718 Easygliss Plus легко справляється зі складками. Для особливо стійких є екстрапотужний паровий удар до 195 г / хв.

Резервуар для води розрахований на 270 мл, тому за раз можна привести в порядок повний комплект постільної білизни, а спеціальна система капля-стоп запобігає потраплянню крапель води на тканину під час прасування. Зручності під час процесу також сприяють довгий двометровий шнур і спеціальний жолобок для гудзиків, який однозначно оцінять люди з безліччю сорочок в гардеробі. Серйозних мінусів у пристрою немає. Якщо ви все ще не знаєте, яку праску краще купити для дому, однозначно зверніть увагу на цю модель.

№6 – Philips GC4555 / 80 Azur

Philips GC4555 / 80 Azur – не тільки симпатична, але і боєздатна праска від перевіреної часом фірми. Як і у інших творінь бренду Філіпс з якістю збірки тут повний порядок. Пристрій не протікає при використанні парових функцій, як це зазвичай буває в бюджетних прасках, та й в цілому зібрано на совість: без зазорів, люфту та інших індикаторів недбалості виробника.

Спіки тут теж на рівні: завдяки потужності 2400 Вт SteamGlide Plus готова до виконання завдання вже через 15-20 секунд, а паровий удар 190 г / хв буде до речі при розгладженні усталених складок. Є захист від розбризкування і накипу, а шнур довжиною 2 метри позбавить від необхідності ставити апарат впритул до розетки.

Основним мінусом можна назвати відсутність вертикального відпарювання, тому якщо його наявність для вас принципова, варто придивитися до інших представників рейтингу кращих прасок за відгуками покупців.

№5 – Braun TexStyle 7 TS745A

На екваторі добірки розташувався TexStyle 7 TS745A від німецької фірми Braun. Праска виглядає сміливо і явно сподобається тим, хто цінує не тільки робочі характеристики, а й зовнішній вигляд. Примітно, що і за якістю виконання тут все на вищому рівні – плавно ковзає підошва, чітко підігнані матеріали. Така праска прослужить власнику вірою і правдою довгий час, тому про заміну думати доведеться нескоро.

У моделі є всі найважливіші функції: паровий удар (180 г / хв), вертикальне відпарювання, захист від крапель і автовідключення, яке прийде на допомогу, якщо власник надто вже замотався в побуті.

Єдине, чого не вистачає моделі для повного щастя – насадки під делікатну тканину в комплекті. Купувати її доведеться окремо. Проте, апарат вийшов вдалим і доводить, що люди, які називають Braun у відповідь на питання: праску якої фірми краще купити для будинку, не далекі від істини.

№4 – Morphy Richards 303131

На відміну від TexStyle 7 TS745A ця модель виглядає спокійніше, але назвати її нудною язик не повертається. Особливо, якщо поглянути на спіки: 3100 Вт потужності, паровий удар (200 г / хв) і повний набір сучасних функцій: вертикальне відпарювання, автовідключення, протикраплинна система і довгий триметровий шнур, що значно спрощує знаходження місця для прасування.

Morphy Richards 303131 за рахунок своїх характеристик відмінно розгладжує навіть складену в декілька разів щільну тканину, при цьому не залишаючи на ній ніяких слідів. Останнє можливо через наявність автоматичного налаштування температури. Вага моделі 1.7 кг відмінно розподілена по корпусу, тому не веде до втоми при прасуванні.

№3 – Rowenta DW 5135D1

Бронза рейтингу кращих прасок 2021 року за співвідношенням ціна-якість дістається Rowenta DW 5135D1. Будьте впевнені, що цьому зовні привабливому апарату є, що запропонувати і по частині функціоналу. Солідні характеристики в особі потужності 2400 Вт, парового удару (180 г / хв) і якісної підошви Microsteam 400 Laser дозволяють прасці з легкістю вирішувати всі завдання, які перед нею може поставити власник. Особливо користувачі відзначають гострий носик праски, що ідеально розгладжує вузькі місця.

Незважаючи на солідну вагу (1.7 кг) під час експлуатації апарат не тягне руку, а грамотно сконструйований отвір для поповнення контейнера полегшує процес заправки води. Крім одиничних скарг на патьоки води ми не знайшли серйозних мінусів.

№2 – Tefal Ultimate Anti-Calc FV9776E0

Продовжуючи розповідати про те, які праски найкращі і якісні, ми не змогли пройти повз Tefal Ultimate Anti-Calc FV9776E0. Те, скільки модель коштує, вже натякає на те, що це безкомпромісне рішення, здатне на багато чого. Це праска преміум-класу з потужністю 3000 Вт і паровим ударом 230 г / хв. Модель швидко нагрівається (секунд за 10) і легко розгладжує одяг з тканини будь-якої щільності.

Ще одна особливість – ємний контейнер на 350 мл, який легко поповнюється через вдалу конструкцію. Зручності при експлуатації сприяє і ергономічна ручка. Розташована вона грамотно, тому під час процесу користувач не буде зачіпати кнопки. У срібного призера топу є всі актуальні фішки по типу вертикального відпарювання, автовідключення при бездіяльності в обох положеннях і захисту від накипу. При цьому мінусів, вивчивши відгуки, ми не помітили. Всім, кого не бентежить вартість Tefal Ultimate Anti-Calc FV9776E0, однозначно рекомендуємо модель.

№1 – Philips GC4908 / 80 Azur

Всім, хто так і не зрозумів, як вибрати хорошу праску для домашнього використання, радимо Philips GC4908 / 80 Azur. Так, переможець рейтингу коштує багато, але це повністю обумовлено його можливостями. Потужність 3000 Вт забезпечує швидкий нагрів, а якісна підошва SteamGlide Elite гарантує якісне прасування одягу з будь-яких тканин. До того ж вона дуже надійна і подряпати її при експлуатації практично нереально.

З паровим функціоналом теж все на п’ять з плюсом – вбудований парогенератор видає 55 грам пари в хвилину, а витрата на паровий удар складає значні 250 грам в хвилину. Цього вистачить для будь-яких сценаріїв експлуатації. Ергономічно також ніяких нарікань – довгий шнур, зручна ручка і грамотне розташування кнопок гарантують, що від експлуатації приладу власник буде отримувати лише задоволення.