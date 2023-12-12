Українцям порадили купувати дешеві смартфони: справа не лише в грошах

У пошуку нового телефону обмежувальним фактором, як правило, є бюджет. Кожній людині хочеться отримати найкраще за ті гроші, які вона може виділити на покупку. Але правда в тому, що навіть за можливості купувати тільки преміальні речі, іноді є сенс вибрати щось дешевше.

Якщо у вас зараз промайнула думка, що вас агітують купити недорогий телефони, то в принципі це недалеко від правди.

Попри те, що бюджетні пристрої технічно слабкіші за преміальні, є кілька параметрів, у яких вони перевершують моделі флагманського класу.

Що ж це за параметри? Найочевидніший – ціна. З неї і почнемо.

Бюджетні телефони дешевші за флагмани

Витративши менше на купівлю телефону, ви залишаєте деякі гроші на придбання якісних повербанків, чохлів, зарядних кабелів та інших аксесуарів. Додаткові фінанси знадобляться на речі, які не пов’язані з телефоном: оплата рахунків ЖКГ, їжа, транспорт тощо.

Уся мобільна галузь підпорядковується закону спадної віддачі, тобто збільшення одного з параметрів не веде до пропорційного збільшення інших. Іншими словами, смартфон за 15 тисяч не буде вдвічі кращим за смартфон за 7 тисяч. Відповідно, флагман за 50 тисяч не може вважатися вчетверо кращим за середньобюджетника тисяч за 20.

Тож баланс між ціною і характеристиками потрібно шукати серед не найдорожчих виробів.

У них краща автономність

Більшість смартфонів не вирізняються тривалою автономністю. А якщо в них присутні такі функції, як зв’язок 5G, висока частота оновлення екрана, топовий чипсет, то в цьому випадку навіть дуже ємна батарея розряджається на очах. Ані 4 000, ані 4 500 мАг не стануть гарантією того, що засіб зв’язку протягне без підзарядки хоча б добу.

А в дешевих телефонах жодної з цих функцій немає. Коли смартфон підтримує максимум 4G, має низьку роздільну здатність екрана і працює на чипсеті середнього рівня, він витрачає заряд набагато повільніше.

Найдовгограючіші смартфони належать до бюджетників.

Це твердження подвійно вірне, якщо врахувати, що виробники дешевих пристроїв часто використовують ємні акумулятори – 5 000 мАг і більше. У особливо міцних китайських моделей ємність ще вища.

Якщо ви хочете телефон, який триматиметься на одному заряді дві-три доби, ви просто змушені шукати серед відносно дешевих девайсів без новомодних функцій.

У них міцніша конструкція

Одним із найпоширеніших матеріалів для корпусів є скло. Воно додає дизайну преміальності та має гарний вигляд з усіх боків.

А ще дуже легко б’ється. Скляне покриття тріскається від несильного тиску чи удару. Крім того, воно слизьке: скляні телефони складно втримати в руках, тому падають вони набагато частіше за пластикові. Смартфони середнього і преміального класу більш схильні до пошкоджень, навіть якщо виробник захищає їх склом Gorilla Glass Victus або Ceramic Shield.

Виробники дешевих смартфонів уникають використовувати скло. Здебільшого це пов’язано з бажанням здешевити виготовлення, але в підсумку покупці залишаються у виграші: пластик міцніший за скло.

Він з більшою часткою ймовірності переживе падіння, тому подібний телефон, найімовірніше, ніколи не доведеться нести в майстерню міняти корпус.

Холодніший чипсет

Смартфони преміум-класу в обов’язковому порядку оснащуються високопродуктивними чипсетами. Висока потужність необхідна для тривимірних ігор і додатків зі штучним інтелектом, але її побічний ефект пов’язаний із надмірним нагріванням під час тривалого навантаження.

Як не дивно, але чипсет середнього класу може показати себе краще в іграх, особливо в тривалих сесіях, де немає необхідності малювати високодеталізовані тривимірні сцени.

Уся апаратна складова в дешевих телефонах слабша, ніж у флагманах, тому проблем із перегрівом у них зазвичай немає. Та й зі швидкодією, чесно кажучи, теж: у наш час вкрай рідко трапляються смартфони, які працюють зовсім вже повільно.

У них різноманітні сканери відбитків

У смартфонах преміум-класу спостерігається стійка тенденція до використання підекранних біометричних сканерів: це коли датчик для розблокування стоїть під дисплеєм.

Комусь у такому рішенні вбачаються одні плюси. Але якщо особисто вам більш звичний сканер, розташований ззаду або збоку, флагмани однозначно не для вас.

А ось недорогі телефон дуже навіть порадують. У середньобюджетному і дешевому сегменті сканери відбитків реалізовані найрізноманітнішими способами: підекранні, вбудовані в кнопку живлення, на задній панелі, на передній і навіть відразу на обох. Знайдеться абсолютно будь-який варіант.