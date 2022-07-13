Як самостійно почистити зарядний порт смартфона і нічого не зламати

Якщо смартфон перестав заряджатися, перезавантажте його, переконайтеся у відсутності фізичних пошкоджень кабелю та перевірте ЗП на іншому пристрої. Якщо проблема не усунулася, велика ймовірність, що заряд не надходить через грязюку, що накопичилася в роз’ємі. Розберемося, як самостійно почистити зарядний порт смартфона та нічого не зламати.





Пил можна видути з роз’єму балоном зі стисненим повітрям (продається в комп’ютерних магазинах), але з брудом так просто не впораєшся. Його можна спробувати витягнути зубочисткою, тільки дійте гранично акуратно.

У жодному разі не використовуйте шило, скріпки, голки та інші струмопровідні предмети — нічого металевого, інакше можна статикою вбити електронні компоненти гаджета.

Алгоритм дій:

Вимкніть смартфон . Розташуйте гаджет під світлом яскравої лампи або використовуйте ліхтарик. Спробуйте продути порт балоном. Увімкніть смартфон та перевірте, чи йде заряд. Якщо пристрій не заряджається, вимкніть його. Акуратно видаліть бруд зубочисткою. Ще раз продуйте порт стисненим повітрям.

Що робити, якщо до порту потрапила вода:

Негайно вимкніть та знеструмте пристрій. Якщо знімний акумулятор, від’єднайте його. Витягніть картки пам’яті та SIM. Протріть смартфон (особливо порт і роз’єм підключення навушників) сухою чистою ганчіркою, але не паперовим рушником чи серветкою! Залиште гаджет у частково розібраному вигляді у сухому, бажано провітрюваному місці, хвилин на тридцять.

Якщо йдеться про краплі вологи, цього має вистачити. Якщо є підозра, що рідина могла проникнути всередину корпусу, бажано якнайшвидше віднести смартфон в сервісний центр. Пам’ятайте, що вода завдає шкоди електроніці навіть при вимкненому живленні. Напруга лише прискорює процес окислення струмопровідних доріжок, контактів та електронних компонентів.