Як самостійно почистити зарядний порт смартфона і нічого не зламати
Якщо смартфон перестав заряджатися, перезавантажте його, переконайтеся у відсутності фізичних пошкоджень кабелю та перевірте ЗП на іншому пристрої. Якщо проблема не усунулася, велика ймовірність, що заряд не надходить через грязюку, що накопичилася в роз’ємі. Розберемося, як самостійно почистити зарядний порт смартфона та нічого не зламати.
Пил можна видути з роз’єму балоном зі стисненим повітрям (продається в комп’ютерних магазинах), але з брудом так просто не впораєшся. Його можна спробувати витягнути зубочисткою, тільки дійте гранично акуратно.
У жодному разі не використовуйте шило, скріпки, голки та інші струмопровідні предмети — нічого металевого, інакше можна статикою вбити електронні компоненти гаджета.
Алгоритм дій:
- Вимкніть смартфон .
- Розташуйте гаджет під світлом яскравої лампи або використовуйте ліхтарик.
- Спробуйте продути порт балоном.
- Увімкніть смартфон та перевірте, чи йде заряд.
- Якщо пристрій не заряджається, вимкніть його.
- Акуратно видаліть бруд зубочисткою.
- Ще раз продуйте порт стисненим повітрям.
Що робити, якщо до порту потрапила вода:
- Негайно вимкніть та знеструмте пристрій. Якщо знімний акумулятор, від’єднайте його.
- Витягніть картки пам’яті та SIM.
- Протріть смартфон (особливо порт і роз’єм підключення навушників) сухою чистою ганчіркою, але не паперовим рушником чи серветкою!
- Залиште гаджет у частково розібраному вигляді у сухому, бажано провітрюваному місці, хвилин на тридцять.
Якщо йдеться про краплі вологи, цього має вистачити. Якщо є підозра, що рідина могла проникнути всередину корпусу, бажано якнайшвидше віднести смартфон в сервісний центр. Пам’ятайте, що вода завдає шкоди електроніці навіть при вимкненому живленні. Напруга лише прискорює процес окислення струмопровідних доріжок, контактів та електронних компонентів.
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