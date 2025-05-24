У Windows не можна створити папку з назвою з “трьох” букв

Багато користувачів Windows хоча б раз стикалися з незвичайним обмеженням операційної системи: в Windows неможливо створити папку з назвою «Con». Це породило безліч чуток і міфів, серед яких один з найпопулярніших говорить, що Білл Гейтс в дитинстві піддавався знущанням і його обзивали словом «Con». Нібито саме тому в Windows було заборонено створювати папки з цією назвою. Однак наскільки це правда? Давайте розберемося.

Історичні корені заборони

Насправді заборона на створення папки «Con» (і деяких інших імен) в Windows не має ніякого відношення до дитинства Білла Гейтса. Це обмеження сягає корінням у далеке минуле операційних систем DOS і Windows, а також у спосіб організації роботи з пристроями вводу-виводу.

У ранніх версіях DOS (а потім і Windows) використовувалися спеціальні зарезервовані імена для пристроїв. Вони включали:

CON – консоль (екран і клавіатура),

– консоль (екран і клавіатура), PRN – принтер,

– принтер, AUX – допоміжний пристрій (наприклад, послідовний порт),

– допоміжний пристрій (наприклад, послідовний порт), NUL – порожній пристрій (еквівалент /dev/null в UNIX-системах),

– порожній пристрій (еквівалент /dev/null в UNIX-системах), COM1 , COM2 і т. д. – послідовні порти,

, і т. д. – послідовні порти, LPT1, LPT2 і т. д. – порти для принтерів.

Ці імена зарезервовані на рівні файлової системи і використовуються для роботи з пристроями вводу-виводу. Наприклад, в командному рядку можна ввести:

COPY CON file.txt

Цей код створить файл file.txt і дозволить вводити в нього текст прямо з клавіатури, що є базовою функціональністю системи.

Чому саме «Con»?

«Con» – це скорочення від «console» (консоль). В операційних системах сімейства DOS і Windows воно завжди використовувалося для позначення стандартного введення і виведення. Спроба створити файл або папку з такою назвою призводить до конфлікту, тому що система сприймає це ім’я як посилання на пристрій, а не як звичайне ім’я файлу.

Інші імена зі списку вище також заборонені з тієї ж причини. Навіть у сучасних версіях Windows спроба створити папку з назвою «Con» призведе до помилки.

Розвінчання міфу про Білла Гейтса

Як вже стало зрозуміло, заборона на створення папки «Con» ніяк не пов’язана з особистою історією Білла Гейтса. Однак звідки ж з’явився міф про те, що в дитинстві його так дражнили?

Деякі джерела стверджують, що в шкільні роки Білл Гейтс був дуже розумним, але не надто популярним серед однолітків. В англомовному сленгу слово «Con» може асоціюватися з «Con artist» (шахрай, обманщик). Нібито це і стало приводом для насмішок з боку однокласників Гейтса, а він, маючи можливість впливати на Windows, «помстився» тим, що заборонив використовувати це слово в назвах папок.

Однак немає жодного достовірного джерела, що підтверджує, що Білла Гейтса дійсно так обзивали. Це типовий інтернет-міф, що з’явився завдяки поєднанню технічного обмеження Windows і спроби знайти в ньому прихований сенс.

Чи можна обійти це обмеження?

Хоча Windows забороняє безпосередньо створювати папки з зарезервованими іменами, є обхідні шляхи:

Використання команди в командному рядку: mkdir \.\«C:\Users\ВашПользователь\Desktop\Con»Це створить папку з назвою «Con», але працювати з нею через звичайний провідник Windows може бути складно. Використання альтернативних імен: Замість «Con» можна створити папку з подібною назвою, наприклад «C0n» (з нулем замість “o”) або «Con_». Створення папки в іншій файловій системі: Якщо використовувати файлові системи, відмінні від NTFS (наприклад, у віртуальній машині з Linux), можна легко створити папку з такою назвою, а потім перемістити її в Windows.

Висновок

Міф про те, що Білл Гейтс заборонив створення папки «Con» через дитячі образи, є кумедною вигадкою. Насправді ця заборона пов’язана з історичними особливостями операційної системи DOS і зарезервованими іменами пристроїв. Проте, такі легенди підігрівають інтерес користувачів до технологій та історії розвитку програмного забезпечення.

Якщо вам все ж хочеться назвати папку «Con», існує кілька технічних способів обійти обмеження, але в повсякденній практиці це рідко буває необхідно. Знання таких нюансів допомагає краще розуміти внутрішню логіку роботи операційної системи та її коріння, що сягає далекого минулого комп’ютерних технологій.