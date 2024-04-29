Чергова бульбашка: як на економіці позначиться крах штучного інтелекту

Інвестори вклали в акції компаній, пов’язаних із ШІ, мільярди доларів. І скептики вже заговорили про чергову бульбашку, яка неминуче лусне, натякаючи на крах доткомів на початку 2000-х. Експерти пояснюють, чому не варто їх порівнювати.

Професор Гарвардської школи бізнесу Девід Годес згадує, як у перший рік його роботи молоді аспіранти масово йшли з навчального закладу. Це був 2000 рік — час, коли зароджувався сучасний інтернет, і випускники думали, що майбутнє за доткомами (інтернет-стартапами).

Вони не знали, що саме тоді почав формуватися бульбашка історичних масштабів.

“Це було безумство”, – згадує Годес, чий клас скоротився зі 100 студентів до 80 всього за рік. Викладачі теж йшли з роботи, щоб приєднатися до інтернет-буму. «Уся справа у синдромі втраченої вигоди, — каже він. — Вони думали: мені треба стати частиною всього цього. Багато моїх друзів зі старших курсів вже працюють у стартапах».

Інвестори вклали величезні гроші в ризиковані компанії, наприклад Pets.com (онлайн-магазин товарів для тварин, працював з 1998 по 2000 рік. – GSMinfo ), піднявши вартість їх акцій до рекордних рівнів. У результаті все звалилося. Через бульбашку доткомів, яка луснула, фондова біржа втратила трильйони доларів ринкової капіталізації, спровокувавши тим самим рецесію економіки початку 2000-х.

Сьогоднішнє захоплення штучним інтелектом (ШІ) відрізняється від ажіотажу навколо доткомів, упевнений Годес. Зараз він викладає в Університеті Джона Хопкінса і бачить, що його студенти не збираються кидати навчання та їхати до Кремнієвої долині. Майбутні випускники зі здоровим скептицизмом ставляться до нових технологій. І це лише одна з причин, через які, на думку професора, ситуація з ШІ не схожа на епоху інтернет-стартапів.

Інвестори вже вклали у генеративний ШІ мільярди доларів. Акції емітентів, що випускають обладнання та програмне забезпечення для нейромереж, наприклад компанії-виробника графічних чіпів Nvidia, помітно зросли. Через це скептики заговорили про чергову технологічну бульбашку, який неминуче лусне. Один із економістів навіть заявив, що захоплення штучним інтелектом призвело до того, що фірми стали ще «переоціненішими», ніж наприкінці 1990-х.

Але є й ті, хто вважає подібні висловлювання недалекоглядними.

«Коли інтернет-бульбашка утворився минулого разу… це був просто галас. Зараз не так, – сказав генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон в інтерв’ю CNBC у лютому. – Все реально”.

ШІ та доткоми: у чому різниця

“Генеративний ШІ – найбільш руйнівна технологія з часів інтернету”, – запевняє аналітик інвестиційної компанії D.A. Davidson Гіл Лурія.

Розмови навколо штучного інтелекту відрізняються від тих, які велися в епоху доткомів, заявляє Годес. Більшість скептично ставиться до нейромереж. У суспільстві обговорюють компанії, спонсоровані владою, які використовують технологію для втручання у вибори. Говорять про те, що чат-боти поширюють неточну інформацію, а АІ-музика просто імітує роботи реальних виконавців. І, звісно, тривають нескінченні дебати про те, чи позбудуться люди роботи.

“Це радше демонструє страх, ніж ажіотаж”, – каже Годес.

Люди скептично ставилися і до інтернету. Але тепер, коли він став частиною культури, побоювання з приводу недоліків ШІ здаються більш обґрунтованими. Уряди по всьому світу, інститути і навіть компанії-розробники програмного забезпечення для нейромереж вивчають потенційні ризики штучного інтелекту з такою увагою, якої ніхто не виявляв у 1990-х.

Ажіотаж навколо доткомів був настільки великий, що до весни 1999 року кожен 12-й опитаний американець заявляв, що планує відкрити власний стартап. Бульбашка почала формуватися в середині 1990-х і лопнула у 2000 році. На тлі повсюдного зростання інтересу до персональних комп’ютерів і Всесвітньої павутини стався масштабний приплив капіталу в компанії, що займаються розробкою інтернет-технологій. Саме в цей час США переживали найтриваліший період економічного зростання після Другої світової війни.

Інтернет-компанії, як-от сервіс бронювання готелів Priceline, онлайн-магазин товарів для тварин Pets.com та освітня платформа eToys, вийшли на біржу, залучаючи інвесторів, які накрутили їхню ринкову вартість до захмарних висот, ігноруючи недосконалість бізнес-моделі стартапів. У банків було багато готівки, оскільки Федеральна резервна система США продовжувала друкувати долари в 1999 році, і ці гроші потекли в доткоми. Тієї осені ринкова капіталізація 199 емітентів, які відстежуються банком Morgan Stanley, оцінювалася в $450 млрд. І це після того, як вони втратили загалом $6,2 млрд. Так, Pets.com збанкрутувала менш ніж через рік після того, як стала публічною.

“Наприкінці 1990-х створювалися веб-сайти, які просто не мали сенсу, – каже Годес. – А в самій технології не було нічого складного”.

За його словами, ШІ-стартапи вирізняються тим, що в їхній основі лежать досить складні розробки.

“Студенту бізнес-школи без технічної підготовки складніше скласти бізнес-план, вийти на ринок і заснувати АІ-компанію”, – пояснює Годес.

“Бульбашка ШІ” або “бульбашка обладнання для ШІ”

Гіл Лурія з D.A. Davidson не згоден навіть з використанням слова “бульбашка” стосовно сфери ШІ. За його словами, якщо фінансові активи стартапів можуть штучно роздуватися, то технології, що лежать в їхній основі, проходять через певні цикли. Зараз штучний інтелект переживає стадію підвищеного інтересу. Але це не означає, що вартість усіх компаній, пов’язаних із нейромережами, завищена, вважає експерт.

За словами Лурії, існує важлива відмінність між зростанням акцій компаній, які виробляють обладнання для роботи з ШІ, і фірм, які займаються розробкою програмного забезпечення для нейромереж. Вартість акцій кількох компаній, особливо Microsoft, сильно зросла завдяки новій технології. Саме створення ПЗ для штучного інтелекту збільшило їхній прибуток – на відміну від веб-сайтів часів буму доткомів.

За словами Лурії, сьогодні акції компаній-розробників програмного забезпечення “торгуються в розумних межах своїх історичних [цінових] мультиплікаторів”. Інакше кажучи, хоча вартість активів Big Tech зараз набагато вища, ніж раніше, співвідношення їхньої ціни до прибутку, продажів і вільного грошового потоку радикально не змінилося. А софт, який вони випускають, позитивно впливатиме на продажі ще багато років.

“Але обладнання продається один раз, – каже Лурія. – Тому найбільше розчарування викличуть його незатребувані запаси”. Експерт порівняв гіганта з виробництва чипів для штучного інтелекту Nvidia з Cisco Systems, компанією, чиї продукти допомогли створити ранню інфраструктуру інтернету і чиє зростання визначило епоху доткомів. За його словами, мікросхеми Nvidia – це те саме, що мережеве обладнання Cisco наприкінці 1990-х.

Керівник Nvidia Дженсен Хуанг на конференції зі штучного інтелекту Nvidia GTS у Сан-Хосе, Каліфорнія, 18 березня 2024 року (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

«До 1999–2000 років з’явилося чимало інструментів. Нам вистачало обладнання, оптоволокна та маршрутизаторів, щоб підтримувати зростання інтернету багато років, — сказав Лурія. — І саме у цій точці ми зараз і перебуваємо. До кінця цього року у Microsoft, Amazon, Google та подібних їм буде достатньо [чіпів для ШІ]».

Акції Cisco впали на 80% у 2001–2002 роках, коли прибутки не виправдали очікувань, а рекордний попит на мережеве обладнання знизився. За словами Лурії, попит на обладнання для ШІ не зростатиме такими ж величезними темпами.

«Якщо інвестори розраховують на те, що ціни на обладнання для ШІ продовжать зростати і далі, — каже Лурія, — на них чекає розчарування».

Він зазначив, що клієнти Nvidia вже виробляють власні чіпи для нейромереж. Лише цього місяця Google і Meta, два з п’яти найбільших покупців корпорації, випустили новітні мікросхеми. Хоча друга компанія поки що не використовує власне обладнання, чат-бот Gemini від Google вже працює на фірмових комплектуючих. За словами Лурії, якщо тенденція збережеться, то Nvidia може втратити прибуток, оскільки п’ять техгігантів приносять їй дві третини доходів.

Що якщо бульбашка все-таки існує

Навіть серед експертів, які вважають, що формується ШІ-бульбашка, багато хто говорить, що все не закінчиться так само погано, як за часів доткомів. Засновник дослідницької компанії Radio Free Mobile Річард Віндзор упевнений, що люди використовують «заплутані та неперевірені методи, щоб обґрунтувати завищені оцінки компаній», як це було наприкінці 1990-х.

Але, за його словами, «крах ШІ не призведе до таких же наслідків, як булька доткомів». Частково це пояснюється тим, що навіть у своїй «незрілій формі» штучний інтелект приносить значно більший дохід, ніж інтернет у 1990-х та на початку 2000-х років. «Інтернет на той час був дуже повільним, — каже Віндзор. — Потрібно було багато часу, щоб повністю реалізувати його потенціал». Водночас експерт упевнений: можливості нейромереж обмежені. Навіть якщо ШІ-бульбашка таки лусне, «провал штучного інтелекту не вплине на значущість інтернету як такого».

За словами Віндзора, одна з причин, через які він вважає ШІ-моделі обмеженими, полягає в тому, що машини не бачать різниці між причинно-наслідковими зв’язками та контекстом.

“Вони ніколи не зможуть стати дійсно розумними, тому що не вміють міркувати”, – наполягає Віндзор.

За словами Віндзора, він не знає, коли лусне бульбашка ШІ, але є фактори, на які варто звернути увагу. Наприклад, зниження цін — коли вартість продукту згодом падає через попит покупців і конкуренції. Наприклад, OpenAI дозволяє користуватися своїми сервісами без облікового запису, щоб залучити більше людей. А пошукова система Perplexity AI продає рекламу, хоча ще недавно заявляла, що пошук має бути «вільним від впливу моделей, заснованих на рекламі». Нейромережі не вдається монетизувати, вважає Віндзор. Він також зазначив результати опитувань, згідно з якими великі компанії з побоюванням ставляться до впровадження генеративного ШІ — в основному через побоювання щодо безпеки.

«Ринок очікує, що штучний інтелект уже на підході, – каже Віндзор. — Я не згоден із цим твердженням».

Лурія вважає, що акції Nvidia впадуть за 12–18 місяців.

«Можливо ми не побачимо піку ажіотажу до наступного року, — пояснює він. — Але коли це станеться, багато хто буде дуже розчарований».