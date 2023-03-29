Смарт-часы: что это и для чего они нужны

Функция механических часов – показывать время. Электронные хронометры обладают более широким функционалом: демонстрация времени и даты, будильник, напоминания. Но если вам нужен по-настоящему функциональный и “умный” девайс, стоит купить смарт-часы, которые для многих стали привычным гаджетом в повседневной жизни. Приставка “Smart” обозначает, что перед нами самостоятельное электронное устройство, укомплектованное микропроцессором. Что же такое смарт-часы, и для чего они нужны?

“Умные часы” – предназначение и функционал

Каждый желает быть пунктуальным и вовремя успевать на встречи. Смарт-часы, которые вы носите на запястье, помогут контролировать время и правильно планировать рабочий день. Но это одна из многочисленных функций “умного” гаджета. Конечно же, набор функций зависит от конкретной модели и ее стоимости. Но даже если взять самые недорогие смарт-часы, они умеют выполнять массу полезных задач:

мониторинг пульса;

шагомер и счетчик калорий;

сопряжение со смартфоном для просмотра сообщений и приема вызовов;

ассистент и тренер в одном девайсе – огромное количество режимов для более продуктивных тренировок;

позиционирование и геолокация.

Есть и прочий полезный функционал. Женщинам, к примеру пригодится функция отслеживания менструального цикла. Что еще могут смарт-часы? Список можно продолжать и дальше, ведь вы можете на них устанавливать разнообразные приложения так же, как на смартфон.

Кому стоит купить смарт-часы

Родители покупают “умные” хронометры детям. Это очень удобно, поскольку потерять часы сложнее, чем смартфон. К тому же, благодаря функции позиционирования вы сможете удаленно подключаться к устройству и прослушивать, что происходит вокруг ребенка.

Следующая категория покупателей, которым поможет этот гаджет – активные люди, занимающиеся спортом и фитнесом. Вашему вниманию предоставляется полный набор необходимых инструментов для тренировок, отслеживания ваших успехов в спорте, контроля жизненных параметров (пульс, уровень СО2 в крови, качество сна, стрессоустойчивость и реакция на раздражители). Если в семье есть люди старшего возраста, смарт-часы им тоже пригодятся, ведь вы всегда сможете отслеживать их местоположение и состояние здоровья.

Как выглядят смарт-часы, как выбрать

Со стороны девайс ничем не отличается от обычного хронометра: циферблат и ремешок. Но они различаются по многим характеристикам:

форма корпуса – круглая, квадратная, прямоугольная;

толщина и вес, материалы изготовления;

из чего сделан ремешок;

комплектация и функционал – недорогие модели выполняют несколько простых задач, а самые продвинутые оснащены мощными процессорами и камерами для общения в режиме видеосвязи.

Также обращают внимание на производителя. Например, если предпочитаете девайсы экосистемы Apple, выбирайте смарт-часы этого же производителя для более простой интеграции. В интернет-магазине “Цитрус” можно купить “умные” часы и прочих брендов: Samsung. OPPO, Amazfit, AmiGo, Huawei и др. Разброс цен впечатляет: от 799 до нескольких десятков тысяч гривен. Имеется возможность приобретения в рассрочку на срок до 12 месяцев.