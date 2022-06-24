Цікаві досліди: чому чоловіки їдять швидше за жінок

Після відвідування ресторанів дівчата часто ставлять запитання своєму супутникові: «як так виходить, що ти завжди їси вдвічі швидше за мене, навіть коли я намагаюся навмисно їсти швидко?» Що ж, для всіх жінок чи чоловіків, які цікавилися, чому ж чоловіки їдять швидше за жінок – вчені знайшли відповідь! Дослідження довели, що чоловіки справді їдять набагато швидше за жінок – аж майже вдвічі швидше! Чому?





Дослідження Університету Сем’юнг

Дослідники Суджин Пак і Вон Шин з Університету Сем’юнг у Південній Кореї провели дослідження, виявивши дві ключові причини, чому ж жінки та чоловіки споживають їжу з різною швидкістю. Виявилося, що у всьому винні банальні фізіологічні та психологічні причини.

Психологічна причина (другорядна)

Опитавши 100 жінок різних національностей під чуйним керівництвом психологів, вчені виявили загальну психологічну схильність жінок – намагатися їсти дуже повільно і в малих кількостях, перебуваючи поряд з чоловіками, яким вони симпатизують або яким вони хочуть сподобатися.

Роблять це жінки неусвідомлено і для того, щоб довести чоловікові, як мало їжі їм потрібно, оскільки протягом кількох століть така поведінка жінки вважалася найбільш привабливою та бажаною рисою. Ще кілька століть тому, чим менше жінку довелося б годувати, тим вона була найбільш вигідним варіантом для потенційного кавалера та створення сім’ї.

Тому вчені говорять про те, що такі поведінкові схильності до повільного споживання їжі сучасним жінкам дісталися від попередніх поколінь.

Чоловікам же з давніх часів доводилося споживати їжу швидше через реальну конкуренцію за їжу між ними, а також через необхідність швидко наїстися, щоб повернути можливість повноцінно функціонувати і бути готовим захищати себе і свою сім’ю.

І до речі, оскільки жінки здебільшого пережовують їжу ретельно і повільно, то з погляду лікарів – це корисно, оскільки відбувається більш швидке насичення значно меншою порцією.

Фізична причина (основна)

Але, звичайно, найголовнішою причиною відмінності є наша фізіологія.

Вчені прикріпили електроди до щелепних м’язів 48 людей різних статей і стежили, як швидко вони з’їдали різні види їжі.

Ці електроди, прикріплені до щелепи, вимірювали м’язову активність, що передає широкий спектр факторів – кількість їжі, що споживається за один укус, кількість з’їденої їжі в грамах на хвилину, сила жування, кількість жувальних рухів на одну хвилину і швидкість жування, які знадобилися кожному випробуваному.

З дослідження було виявлено: кожен чоловік за раз відкушував більший шматок, мав більшу «жувальну силу» пережовування і проковтував більші шматки, ніж кожна з жінок, через те, що середньостатистична чоловіча щелепа більша і важча за жіночу майже на 20 грамів.

Фізіологічно чоловіки дуже ефективні в швидкому поїданні їжі через більшу статуру і більшу м’язову масу. Вони також мають вищі потреби у калоріях у порівнянні з жінками та через це їдять більше.

Однак жінки набагато ефективніше переробляють їжу, оскільки мають менші фізичні розміри. Кожна жінка з дослідження за один укус робила більше пережовувань, ніж чоловіки, і вгамовувала свій голод меншою кількістю їжі.

Все це призводить до того, що на дружніх посиденьках, на різних зустрічах чи побаченнях, чоловікам найчастіше доводиться з’їдати свою їжу першим і зі втомою сидячи за столом чекати на своїх «повільних» подруг.