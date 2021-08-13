Названо 15 кращих турецьких фільмів, від перегляду яких неможливо відірватися

Навіть на завзятих кіноманів час від часу находить хандра – продукція Голлівуду приїлася і здається схожою як дві краплі води, жанрове розмаїття проблему вирішити не допомагає. У такій ситуації розумно поглянути за межі класичних місць сили сучасного кінематографа – інша культура здатна розкрити навіть заїжджені сюжети і прийоми з несподіваного боку.





Сьогодні ми поговоримо про кращі турецькі фільми, здатні зацікавити найбільш вимогливого глядача. Представляємо вашій увазі топ турецьких фільмів з найвищим рейтингом, які обов’язково потрібно подивитися в 2021 році.

№15 – Одного разу в Анатолії

Кінопошук: 6.8

IMDB: 7.9

Список найкращих турецьких фільмів стартує хвацько – відразу володар гран-прі Каннського фестивалю. Сюжетно до фільму можна чіплятися до нескінченності – цей неповноцінний детектив, не трилер і не мелодрама володіє досить стандартною зав’язкою – є вбивця, є труп, але де знаходиться тіло, належить з’ясувати групі поліцейських, оскільки злочинець не пам’ятає місця, куди його сховав. Однак візуальна складова настільки вражає, що буквально кожен кадр можна повісити в картинній галереї і ніхто не помітить каверзи. Принадність фільму і в сценарних дрібницях, існуючих як би збоку від магістрального оповідання: підкований глядач побачить тут і відсилання до Чехова, і місцеві унікальні історії, і багато іншого.

№14 – Мій незайманий острів

Кінопошук: 8.0

IMDB: 6.8

Теплий, яскравий і дуже живий, як сама Туреччина, цей фільм є класичною любовною історією, які у східних кінематографістів часто виходять куди більш зворушливими і реалістичними, ніж у акул Голлівуду. Сюжет переказувати немає сенсу – перед нами багатогранні відносини двох дуже несхожих людей з різними цінностями і пріоритетами, які в міру розвитку перетворюються з щасливого майбутнього в гіркі спогади. Джемаль Хюнал в головній ролі – справжній блиск і гордість турецької акторської школи, спостерігаючи за його грою відірватися неможливо.

№13 – Шрам

Кінопошук: 7.4

IMDB: 5.9

«Шрам» знятий на багатому історичному контексті, на початку минулого століття всі події в житті людей: злочин, подорож, любов – мали масштаб чогось неймовірного. Головний герой втрачає сім’ю під час геноциду вірмен 1915 року, але через роки в серці чоловіка замерехтить надія – його дочки можливо вціліли. На пошуки доведеться кинути всі свої життєві сили, і ця Одіссея точно нікого не залишить байдужим. Фільм з красивими акторами, зачаровує саундтреком, і що важливо – з хорошим кінцем. Відмінна захоплююча пригода, яку проживаєш на одному диханні.

№12 – Вода і вогонь

Кінопошук: 8.0

IMDB: 6.1

Гарне турецьке кіно на перший погляд може здатися банальною тяганиною «про любов», але, якщо дати йому шанс – можна набагато глибше перейнятися незнайомим менталітетом і усвідомити всю красу картини. Так відбувається і з « Водою і Вогнем» – після зав’язки про стосунки чоловіка і дівчини, починається справжній калейдоскоп складних, смішних і трагічних ситуацій, що виникають до весілля в традиційному східним суспільстві. Хороші локації, сильна візуальна складова і непоганий акторський склад, що складається переважно з незнайомих осіб – секрет успіху цього фільму.

№11 – Клуб невдах

Кінопошук: 7.5

IMDB: 7.5

Класна комедія про двох далеких від успіху, але життєрадісних чоловіків середнього віку – власник бару і видавець без комерційної жилки, ведуть програму на радіо, яка більше схожа на можливість підслухати розмови старих друзів за кухлем пива. Не варто переживати, що сенс їх бесід доступний тільки людям східної крові: теми піднімаються абсолютно глобальні – філософія, любов, секс. Паралельно показане особисте життя ведучих і їх пошуки себе на тлі зростання популярності шоу. Подається це досить легко і з великою кількістю гумору, тому, якщо ви не знаєте який турецький фільм подивитися для знайомства з кінематографом цієї країни – «Клуб невдах » обіцяє плавне входження в тему.

№10 – Мій батько і син

Кінопошук: 7.6

IMDB: 8.3

Сімейна драма в східному колориті. Трагедія Туреччини, яка пережила військовий переворот в 1980-му, тут тісно переплітається з бідами і проблемами, що обрушилися на конкретне сімейство. Батько відправив свого сина вчитися до великого міста, той вплутався в політичні події і порвав контакти з родиною, але через багато років, вже будучи тяжко хворим, був змушений повернутися додому тепер уже зі своїм власним сином. Це дуже потужна драма про примирення поколінь і цінностей, які роблять нас людьми. Після її перегляду залишається тільки бажання зателефонувати рідним і близьким, щоб просто запитати, як у них справи.

№9 – Мустанг

Кінопошук: 7.1

IMDB: 7.6

Свого часу «Мустанг» викликав бурхливі обговорення в турецькому суспільстві, а американська кіноакадемія навіть висунула фільм на Оскар. П’ять юних сестер ведуть звичний для школярок спосіб життя, безтурботно спілкуються з однолітками і бачать світ в рожевих тонах. Але бабусі, яка потонула в релігійних догмах такий стан справ не до душі. Дівчат беруть в їжакові рукавиці, де їх завдання навчитися вести побут, а також якнайшвидше вийти заміж – женихів, зрозуміло, їм підшукають. Сестри не мають наміру відмовлятися від права на свободу. За боротьбою і винахідливою дитячою фантазією проти показної моралі і звичаїв дорослих дуже цікаво спостерігати. Порадимо до перегляду буквально всім, щоб краще розуміти, що світ дуже неоднозначний і проблеми, про які ви і подумати не могли, є наріжним каменем життя багатьох народів.

№8 – На краю раю

Кінопошук: 7.5

IMDB: 7.8

Кращі фільми Туреччини рідко відзначаються як вправні сценарно – зазвичай у них інші переваги, але ця картина отримала Каннську пальмову гілку саме за сюжетну канву. «На краю раю» розповідає про долю кількох людей, так чи інакше пов’язаних один з одним. Кіно про вдівця, який вирішив жити разом з повією, і його сина, шокованого цим вчинком. Хлопець дізнається, що коханка пересилає гроші батька своій таємній дочці, і спробує її знайти. Цей клубок розплутується в Німеччині, що вплітає в драму складний мультикультурний контекст. Режисер Фатіх Акін – мабуть головна зірка турецького кінематографа, його сумні казки підкорюють фестивалі протягом багатьох років, але навіть з низки успіхів «На краю раю» виділяється захоплюючою атмосферою і бездоганною грою акторів.

№7 – Дикий мед

Кінопошук: 7.6

IMDB: 6.8

Чагатай Улусой – секс-символ сучасного турецького кіно, так що шанувальникам ніякі рецензії на фільм і не потрібні, а що стосується інших, то їм пропонується зачаровуюча мелодрама про зіткнення двох різних характерів, льоду і полум’я, яке призведе до вельми несподіваних наслідків. Сильна операторська робота іноді викликає бажання поставити фільм на паузу і насолодитися черговим чудовим кадром. Це ж стосується буквально кожного аспекту – якась вища співмірність присутня в цьому фільмі і здається, що ні музику, ні костюми, ні акторів не можна було б змінити і на йоту – вся конструкція б розвалилася, а так перед нами класне і чіпляютюче романтичне кіно, яке хочеться дивитися ще і ще.

№6 – Місто кішок

Кінопошук: 7.7

IMDB: 7.7

Турецькі фільми з високим рейтингом не обмежуються художніми жанрами, «Місто кішок» – справжня документальна стрічка про … кішок, які своїми очима показують нам динамічний, барвистий, витканий з клаптів Стамбул. Так само її героями стають люди, які висловлюють турботу про братів наших менших, зі своїми простими, але чіпляючими історіями. Цей фільм радує і гріє душу, надаючи справжній медитативний ефект. Може, і правда кішки забирають у людини негативну енергію, а повертають позитивну?

№5 – Головою об стіну

Кінопошук: 7.6

IMDB: 7.8

Ще один фільм Фатіх Акіна, який звик знімати натуралістично, але тут він перевершив сам себе. Якщо знімаємо пейзаж, то тільки на натурі без технічних вкраплень, якщо в кадрі п’яний – він буде дійсно пити кілька годин перед зйомками без зупинки. Костюми? Підійде одяг акторів, та й ті повинні зіграти самі себе, нехай і в рамках певного сюжету. «Головою об стіну» – це історія про німфоманку і буйного алкоголіка, які займаються саморуйнуванням і одружуються за розрахунком, але незбагненним чином приходять до порядку домашнього затишку. Життя турків в еміграції тут подане глядачеві в дистильованому вигляді – від багатьох одкровень стає важко на душі, але правда і не повинна даватися легко.

№4 – Айла: Дочка війни

Кінопошук: 7.3

IMDB: 8.4

Корейська війна – страшна сторінка історії. В ті темні часи знаходиться місце світлим відносинами між на перший погляд зовсім несхожими людьми. Турецький військовий, який виступає в складі військ ООН, знаходить в центрі бойових дій осиротілу корейську дівчинку, називає Айлою і починає дбати про неї. Фільм складно назвати динамічним, закрученого сюжету він теж не має, але тонка і делікатна подача подій вибивають сльозу навіть із затятих циніків і людей, яким здається, що вони-то вже побачили все. Серед популярних новинок останніх років, Айла – один з найсильніших і таких, що беруть за душу проектів турецького кінематографа. Високі оцінки глядачів це прекрасно підтверджують.

№3 – Зимова сплячка

Кінопошук: 7.1

IMDB: 8.1

Черговий тріумфатор Канн, «Зимова сплячка» – це камерна драма про трьох людей: чоловіка, дружину, яка вже давно його не любить, і недавно розведену сестру чоловіка. Вони живуть розміреним життям, керуючи готелем в горах, але виявляються надовго відрізаними стихією від решти світу. Самота змушує кожного гостріше відчувати себе і один одного, що призводить до феєрверку емоцій, скандалів, спробам зрозуміти що взагалі відбувається і куди йде життя. В основу фільму покладено розповідь А. П. Чехова «Дружина», але перед нами не остогидлий побут російського дворянства, а сучасні турки з їх буйними звичаями. Фільм має чимало негативних відгуків, які стосуються одного і того ж – нудно. Так, любителям купи спецефектів тут ловити нічого, але глибокий начитаний глядач буде в абсолютному захваті. Рейтинг турецьких фільмів 2021 року просто не міг обійтися без цього шедевра.

№2 – Мій світ

Кінопошук: 8.3

IMDB: 7.6

Найсильніша драма – в центрі оповідання знаходиться дівчина, яка ще в дитинстві перенесла важку хворобу, в результаті якої позбулася зору і слуху. Що робити в світі людині, яка про цей сам світі не має ні найменшого уявлення? Автори фільму дають надію – якщо у найжорстокішій дійсності знайдеться хоча б одна людина, яка вкладе у вас всю душу і серце, буде готовий пожертвувати в значній мірі своїми інтересами – вихід знайдеться. Берен Саат в головній ролі вже через кілька хвилин екранного часу не залишає сумнівів, що вона і є ця покалічена долею дівчина. Тут не видно гри, але видно справжнє життя. Знайти новий хороший турецький фільм буває не просто, але вибравши «Мій світ» ви точно не прогадаєте – такого заряду енергії та віри в свої сили від кіно отримати практично неможливо.

№1 – Чудо в камері №7

Кінопошук: 8.2

IMDB: 8.2

Найкращі твори турецької кіноіндустрії нерідко черпають натхнення в корейському кінематографі, так сталося і цього разу. Історія дорослого чоловіка з інтелектом семирічної дитини, який не дивлячись на затримку в розвитку сам став щасливим батьком, але був несправедливо засуджений і опинився відрізаним від дочки, приголомшує до глибини душі. Винахідлива дівчинка зуміла пробратися до в’язниці: і їм разом належить зробити втечу, не потрапивши місцевій охороні в руки. Атмосфера, музичний супровід, авторська подача – все це створює такий зворушливий коктейль, що байдужим не залишиться навіть самий цинічний глядач. «Чудо в камері №7» – однозначно перше місце серед кращих турецьких фільмів, які варто подивитися.