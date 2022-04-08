6 помилок, через які наш зір псується від гаджетів

Смартфони вже давно міцно увійшли до нашого життя. Ми днями безперервно спілкуємося в месенджерах, гортаємо стрічки новин, дивимося ролики і використовуємо соціальні мережі. Але мало хто замислюється про те, яку шкоду це завдає нашому зору. А тим часом для мінімізації цієї шкоди варто дотримуватися лише кількох простих правил.





Сьогодні ми розповімо про найпоширеніші помилки при використанні гаджета, через які ваш зір може впасти, і допоможемо їх позбутися.

1. Використання гаджета у темряві

Хто не любить поспілкуватися з близькими перед сном, переглянути цікаве відео чи почитати? Саме собою це не так вже й погано, але лише при дотриманні кількох важливих умов. У темряві яскраве і контрастне зображення на екрані змушує очі перенапружуватися. Тому якщо ви використовуєте смартфон увечері або вночі, вмикайте нічний режим і зменшуйте яскравість та контрастність екрана до мінімуму. Не зайвим буде активація темної теми. Так ваші очі менше втомлюватимуться.

Для цього достатньо відкрити шторку повідомлень та знайти там опцію «Комфорт для очей» або «Захист зору» — у різних смартфонах вона називається по-різному, але її суть завжди одна. При включенні цього режиму зменшаться контрастність та яскравість екрану, а також знизиться частка найбільш шкідливого для очей випромінювання у синій частині спектру. У цій же шторці можна знайти і кнопку увімкнення режиму затемнення або, кажучи простою мовою, темної теми. При цьому багато смартфонів дозволяють активувати ці опції за розкладом, не вимагаючи від вас жодних зайвих рухів.

2. Низька яскравість

Хоч як це парадоксально, але низька яскравість – це теж не завжди добре. Принаймні тоді, коли йдеться про смартфон з AMOLED-екраном. Специфіка таких екранів у тому, що вони завжди працюють на тому самому рівні яскравості, а для її зниження в більшості недорогих гаджетів використовується широтно-імпульсна модуляція. Вона змушує світлодіоди блимати, включаючи і вимикаючи їхнє підсвічування з величезною швидкістю. Чим меншу яскравість ви встановите, тим помітнішим виявиться таке мерехтіння, і тим більше навантаження лягатиме на очі.

Таке мерехтіння зазвичай стає помітним від яскравості 50% і нижче. Хоча здебільшого тут все залежить від специфіки очей – деякі користувачі не помічають ШІМ у принципі. Для боротьби з мерехтінням можна використовувати всілякі програми, але найкраще спочатку купувати смартфони з технологією DC Dimming, що дозволяє регулювати яскравість через напругу, а не увімкнення/вимкнення світлодіодів.

3. Неправильна дистанція

Якщо ви зайдете в транспорт, подивіться на людей на вулиці, в університеті або банально киньте погляд на своїх колег, то напевно побачите, що багато хто з них буквально уткнувся в екран смартфона і тримає його всього за кілька десятків сантиметрів від очей. Звичайно, ми не закликаємо до того, щоб тримати гаджет на відстані витягнутої руки – це незручно. Але численні дослідження показують, що для мінімізації шкоди для очей смартфон повинен знаходитись на відстані не менше ніж 30 см від них.

У більшості випадків ми підносимо смартфон близько до очей не від хорошого життя. Деякі роблять це через занадто маленький шрифт, інших не влаштовує розмір іконок або інших елементів інтерфейсу. Але все це можна відрегулювати за допомогою налаштувань смартфона. Тому замість того, щоб псувати собі зір, підносячи гаджет занадто близько до обличчя, збільште розмір шрифту та ікон. Є і кардинальніший спосіб – купуйте смартфони з більшим екраном. У наш час таким «золотим» стандартом вважається діагональ 6,5-6,6 дюймів.

4. Використання гаджета годинами безперервно

Деколи ми так захоплюємося читанням, переглядом роликів або спілкуванням, що не відходимо від смартфона годинами. Це не правильно. Робіть часті перерви у використанні смартфона. Причому під «перервою» ми маємо на увазі не перемикання зі смартфона на телевізор, комп’ютер чи ноутбук, а розвантаження для очей. Подивіться у вікно, зробіть гімнастику для очей чи погуляйте надворі.

5. Брудний екран

Екран смартфона рідко буває ідеально чистим. Він легко збирає відбитки пальців та пил. Часто ми не звертаємо на це уваги, але очі усе бачать. І що брудніший екран, то більше на них навантаження – очам і мозку людини доводиться відфільтровувати марну інформацію у вигляді брудних розводів і жирних відбитків пальців. Тому не лінуйтеся частіше протирати екран, навіть якщо він здається чистим. Найкраще використовувати для цього спеціальні ганчірочки з мікрофібри.

6. Зайве динамічне навантаження

Хто не любить скоротати час у метро чи автобусі за перегортанням стрічки у соціальній мережі чи читанням улюбленої книги? Але краще цього не робити. Через трясіння у транспорті банальний перегляд картинок, не кажучи вже про читання, стає справжнім випробуванням для очей. Вони намагаються сфокусуватися на зображенні, що танцює з боку в бік. Ну а в результаті очі швидко втомлюються і починають благати про помилування почервонінням та болем. Якщо ж ви не прислухатиметеся до цих позивів, то швидко посадіть собі зір. Тому, увійшовши в транспорт, просто закрийте очі, розглядайте людей або пейзажі, що проносяться повз.

Підсумки

Захистити очі під час використання гаджета досить просто. Коли ви працюєте з ним у темряві, не полінуйтеся увімкнути нічний режим і темну тему. Будьте особливо акуратними при використанні смартфонів з AMOLED-екранами, які можуть мерехтіти при зниженні яскравості. Намагайтеся тримати смартфон, як мінімум, за 30 сантиметрів від очей, не використовуйте гаджети у транспорті і, звичайно, давайте відпочинок очам.

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