Стало відомо, чому в Європі не стукають колеса потягів

У багатьох українців поїздка на потязі асоціюється з характерним постукуванням коліс.





На деяких людей цей звук діє заспокійливо. Іноді здається, що він немов заколисує. Але не у всіх країнах під час подорожі залізницею можна зустріти стукіт коліс. У деяких європейських поїздах спостерігається цілковита тиша.

Чому ж в країнах Європи під час поїздки залізницею нечутно рідних для українця постукувань?

Ланкова колія

В Україні велика частина залізничних шляхів – ланкові. Як правило, вони складаються з коротких 25-метрових ланок, між якими є термозазор. Він потрібен для того, щоб рейки, не деформувалися під час внесення суттєвих змін до температур, адже в жарку погоду залізо розширюється, а в мороз звужується. Те саме відбувається і з рейками, тому їм потрібно вільне місце, куди можна подовжуватися. Звичний стукіт відбувається якраз під час попадання коліс на ділянки стиків рейок.

Термозазор на шляхах

Безстикові колії

У більшості країн Європи клімат м’якший, без сильних перепадів температури. Тому вони можуть собі дозволити класти безстикові колії. Суть їх у тому, що стики між ланками відсутні, і «запинатися» колесам просто немає до чого. Дорога являє собою єдине ціле. Довжина однієї ланки на безстикових шляхах зазвичай 800 метрів, а стики зварені між собою.

Безстикові шляхи

В історії українських залізниць безстикові шляху були ще в Радянському Союзі, але зварені вони були недовгими і складалися з коротких відрізків. Вони зазвичай кріпилися до дерев’яних шпал, і у них були відсутні амортизатори, тому стук все одно присутній.

Зараз в Україні все частіше будують безстикові залізничні колії. Як правило, на них чергуються зварні рейкові ланки довжиною від 350 метрів і вище з невеликими ділянками ланкових колій. Безстикові частини шляху називають оксамитовими через комфортну їзду. До речі, безстикові дороги вигідніше будувати, ніж ланкові, оскільки у них довший термін експлуатації.