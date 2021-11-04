Рейтинг найкрасивіших місць на планеті для туристів 2022
Якщо ви не знаєте, куди відправитися на відпочинок, обов’язково подивіться рейтинг ТОП-10 найкрасивіших місць туристичного гіда Lonely Planet. У списку опинилися дійсно ті локації, які закохають в себе будь-яку людину. Уже можна почати планувати відпустки на 2022 рік та рекомендації туроператорів будуть корисними.
Топ найкрасивіших країн на думку оператора
У списку опинилися острова Кука. Архіпелаг розташований в Новій Зеландії. Також в рекомендацію потрапили:
- Норвегія (через дивовижної природи і неймовірних краєвидів);
- Маврикій;
- Беліз;
- Словенія;
- Ангілья (ви просто повинні побувати на цих пляжах);
- Оман;
- Непал;
- Малаві (серце Африки).
І вже котрий рік поспіль в топі залишається Єгипет, а точніше краса Середземного моря. Вже ні для кого не секрет, що дайвінг тут варто будь-яких багатств на землі.
Які міста можна відвідати
На цьому рекомендації від гіда на 2022 рік не закінчилися. Експерти з туризму склали список міст, в яких потрібно побувати. Архітектура. музеї, розваги, смачна їжа і цікава історія — ось основні критерії, за якими було складено ТОП. Отже, в список потрапили:
- Окленд, Нова Зеландія. Має вихід до двох бухт різних морів.
- Тайбей, Тайвань. Омивається з усіх боків морями.
- Фрайбург, Німеччина. Безліч всіляких екскурсій, які ви зможете вибрати на свій смак.
- Атланта, США. Найяскравіші гарячі тури для туристів.
- Лагос, Нігерія. Відпочинок в цьому місці стане просто незабутнім.
- Нікосія, Кіпр. Унікальне місто, яке славиться своїми народними умільцями.
- Дублін, Ірландія. Найбільша повітряна гавань і морський порт.
- Меріда, Мексика. Біле місто. Через незвичні будинки білого кольору.
- Флоренція, Італія. Має тисячолітню історію за своєю спиною.
- Кенджу, Південна Корея. Дивовижна краса і маса розваг.
Загалом, списки є, залишилося тільки забронювати тури, готелі на букінгу і дочекатися Нового року.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter