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Рейтинг найкрасивіших місць на планеті для туристів 2022

04.11.2021
1 хвилина на прочитання
Найкрасивіші місця планети

Якщо ви не знаєте, куди відправитися на відпочинок, обов’язково подивіться рейтинг ТОП-10 найкрасивіших місць туристичного гіда Lonely Planet. У списку опинилися дійсно ті локації, які закохають в себе будь-яку людину. Уже можна почати планувати відпустки на 2022 рік та рекомендації туроператорів будуть корисними.


 

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Топ найкрасивіших країн на думку оператора

У списку опинилися острова Кука. Архіпелаг розташований в Новій Зеландії. Також в рекомендацію потрапили:

  • Норвегія (через дивовижної природи і неймовірних краєвидів);
  • Маврикій;
  • Беліз;
  • Словенія;
  • Ангілья (ви просто повинні побувати на цих пляжах);
  • Оман;
  • Непал;
  • Малаві (серце Африки).

І вже котрий рік поспіль в топі залишається Єгипет, а точніше краса Середземного моря. Вже ні для кого не секрет, що дайвінг тут варто будь-яких багатств на землі.

Які міста можна відвідати

На цьому рекомендації від гіда на 2022 рік не закінчилися. Експерти з туризму склали список міст, в яких потрібно побувати. Архітектура. музеї, розваги, смачна їжа і цікава історія — ось основні критерії, за якими було складено ТОП. Отже, в список потрапили:

  • Окленд, Нова Зеландія. Має вихід до двох бухт різних морів.
  • Тайбей, Тайвань. Омивається з усіх боків морями.
  • Фрайбург, Німеччина. Безліч всіляких екскурсій, які ви зможете вибрати на свій смак.
  • Атланта, США. Найяскравіші гарячі тури для туристів.
  • Лагос, Нігерія. Відпочинок в цьому місці стане просто незабутнім.
  • Нікосія, Кіпр. Унікальне місто, яке славиться своїми народними умільцями.
  • Дублін, Ірландія. Найбільша повітряна гавань і морський порт.
  • Меріда, Мексика. Біле місто. Через незвичні будинки білого кольору.
  • Флоренція, Італія. Має тисячолітню історію за своєю спиною.
  • Кенджу, Південна Корея. Дивовижна краса і маса розваг.

Загалом, списки є, залишилося тільки забронювати тури, готелі на букінгу і дочекатися Нового року.

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04.11.2021
1 хвилина на прочитання

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