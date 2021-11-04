Рейтинг найкрасивіших місць на планеті для туристів 2022

Якщо ви не знаєте, куди відправитися на відпочинок, обов’язково подивіться рейтинг ТОП-10 найкрасивіших місць туристичного гіда Lonely Planet. У списку опинилися дійсно ті локації, які закохають в себе будь-яку людину. Уже можна почати планувати відпустки на 2022 рік та рекомендації туроператорів будуть корисними.





Топ найкрасивіших країн на думку оператора

У списку опинилися острова Кука. Архіпелаг розташований в Новій Зеландії. Також в рекомендацію потрапили:

Норвегія (через дивовижної природи і неймовірних краєвидів);

Маврикій;

Беліз;

Словенія;

Ангілья (ви просто повинні побувати на цих пляжах);

Оман;

Непал;

Малаві (серце Африки).

І вже котрий рік поспіль в топі залишається Єгипет, а точніше краса Середземного моря. Вже ні для кого не секрет, що дайвінг тут варто будь-яких багатств на землі.

Які міста можна відвідати

На цьому рекомендації від гіда на 2022 рік не закінчилися. Експерти з туризму склали список міст, в яких потрібно побувати. Архітектура. музеї, розваги, смачна їжа і цікава історія — ось основні критерії, за якими було складено ТОП. Отже, в список потрапили:

Окленд, Нова Зеландія. Має вихід до двох бухт різних морів.

Тайбей, Тайвань. Омивається з усіх боків морями.

Фрайбург, Німеччина. Безліч всіляких екскурсій, які ви зможете вибрати на свій смак.

Атланта, США. Найяскравіші гарячі тури для туристів.

Лагос, Нігерія. Відпочинок в цьому місці стане просто незабутнім.

Нікосія, Кіпр. Унікальне місто, яке славиться своїми народними умільцями.

Дублін, Ірландія. Найбільша повітряна гавань і морський порт.

Меріда, Мексика. Біле місто. Через незвичні будинки білого кольору.

Флоренція, Італія. Має тисячолітню історію за своєю спиною.

Кенджу, Південна Корея. Дивовижна краса і маса розваг.

Загалом, списки є, залишилося тільки забронювати тури, готелі на букінгу і дочекатися Нового року.