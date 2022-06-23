Кращі планшети бюджетного сегменту

Ще років п’ять тому планшети були популярними та затребуваними пристроями. Зі зростанням діагоналей смартфонів багато хто став обирати їх, але знайдеться багато користувачів, які хочуть мати додатковий пристрій для мультимедійних завдань.





Це не дивно, адже на планшетах зручніше дивитися фільми, займатися серфінгом, читати книги та журнали, а також працювати. Користувач отримує не тільки велику діагональ, що в багатьох ситуаціях зручніше, але й може не хвилюватися, що посадить батарею смартфона, особливо якщо перебуває в поїздці або не має можливості підзарядити її вдень. Ще одним плюсом планшетів є вартість – вони найчастіше коштують дешевше. Топ планшетів до 4000 гривень розповість про моделі, які доступні більшості покупців, але при цьому не змусять пошкодувати про витрачені гроші.

BQ 7040G

Дисплей: 7 дюймів, IPS, 1024*600

Процесор: UNISOC SC7731E

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/16 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 2 Мп / 0,3 Мп

Батарея: 2800 мАг

Операційна система: Android 9

Цей недорогий 7-дюймовий планшет сподобається тим, хто шукає компактний пристрій для розв’язання найпростіших завдань. Його процесора та 2 ГБ оперативної пам’яті вистачає для інтернету, читання книг, перегляду фільмів. Вихід у мережу можливий через Wi-Fi або через сім-карти, їх встановлюється дві, але обидві можуть працювати тільки в 3G мережах. Корпус тут металевий, вага – 260 г. Постійний невеликий накопичувач – 16 ГБ, його можна розширити за допомогою microSD. Камери – 2 та 0,3 Мп, задня має спалах.

Переваги:

Недорогий.

Компактний та легкий.

Металічний корпус.

Підтримує сім-карти.

Недоліки:

Батарея сідає швидко.

Не підтримує 4G.

Digma Plane 7594

Дисплей: 7 дюймів, IPS, 1024х600 пікселів

Процесор: UNISOC SC7731E

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/16 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 2 Мп / 0,3 Мп

Батарея: 2000 мАг

Операційна система: Android 9

Це найдешевший компактний планшет у добірці, але при цьому DIGMA Plane 7594 отримав непогану начинку. Екран досить яскравий, з гарною контрастністю та якістю картинки. Чотириядерний процесор швидко порається з усіма завданнями, крім ресурсомістких ігор. Оперативної пам’яті в пристрої 2 ГБ, що для планшета ціною менше ніж 4 тисячі гривень велика рідкість. Накопичувач обсягом 16 ГБ можна розширити за рахунок картки пам’яті. Для неї передбачено окремий слот.

DIGMA Plane 7594, що досить незвичайно для планшетів, підтримує роботу з двома сім-картами. Оскільки апарат має компактні габарити, його можна використовувати для дзвінків, тобто підтримка двох сім-карт має сенс.

Камери цієї моделі простенькі, але для відеодзвінків і знімків задовільної якості цілком згодяться.

Переваги:

Гарна ергономіка.

Яскравий дисплей.

Підтримка роботи у мережах 3G.

Можливість використовувати дві SIM-картки.

Окремий слот для картки пам’яті.

Недоліки:

Невисока автономність.

Широкі рамки екрану.

Inoi Inoipad Mini 2021

Дисплей: 7 дюймів, IPS, 1024х600 пікселів

Процесор: Spreadtrum SC7731

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/32 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 5 Мп / 2 Мп

Батарея: 3000 мАг

Операційна система: Android 10 Go Edition

Компактний планшет від естонського виробника підкуповує низькою ціною та непоганими для такої вартості характеристиками. Модель оснащена якісною семидюймовою IPS-матрицею та пристойним для бюджетного апарату обсягом оперативної та постійної пам’яті. В якості операційної системи використовується спеціальна версія Android 10 Go Edition, створена для пристроїв зі слабким залізом. Слабка ланка моделі – процесор Spreadtrum SC7731. Для «важких» ігор він не годиться, але в прості аркади на планшеті пограти можна.

А ось камери у INOI inoiPad mini цілком придатні: основна на 5 Мп, а фронтальна – 2-мегапіксельна.

Переваги:

Якісний екран.

Хороший для ультрабюджетного об’єму пам’яті.

Компактні розміри.

Невелика вага.

Полегшена версія Android.

Недоліки:

Слабкий процесор.

Lenovo Tab M8

Дисплей: 8 дюймів, IPS, 1280*800 пікселів

Процесор: MediaTek Helio A22

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/32 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 5 Мп / 2 Мп

Батарея: 5000 мАг

Операційна система: Android 9

Планшет від компанії Lenovo – це невеликий та стильний девайс у металевому корпусі. Модель отримала якісний HD екран з низьким рівнем синього випромінювання, що підтверджено сертифікатом TÜV. Завдяки досить потужному, але енергоефективному процесору батареї вистачає на 18 годин використання, що є чудовим показником. Пристрій має камери 5 та 2 Мп. Пам’ять – 2/32 ГБ.

Переваги:

Висока якість звуку.

Тривала робота від акумулятора.

Яскравий дисплей.

Металічний корпус.

Недоліки:

Невдало розташований динамік.

Prestigio G Pro

Дисплей: 8 дюймів, IPS, 1280×800 пікселів

Процесор: Unisoc SC9832E

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/16 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 2 Мп / 0,3 Мп

Батарея: 5000 мАг

Операційна система: Android 9.0 Pie

Якщо потрібен недорогий планшет із підтримкою мереж LTE та гарною автономністю, варто звернути увагу на Prestigio Q PRO. Це пристрій початкового рівня для вирішення найпростіших завдань. Потужності процесора та 2 ГБ оперативної пам’яті достатньо для комфортного перегляду відео, інтернет-серфінгу та простих ігор. Постійної пам’яті обмаль, всього 16 ГБ, але за необхідності накопичувач можна розширити картою пам’яті.

Екран у Prestigio Q Pro типовий для пристроїв базового рівня – з невисокою роздільною здатністю HD, але з досить яскравою та «живою» картинкою. Задня панель, виготовлена ​​з пластику, має текстуровану поверхню. За рахунок цього планшет добре лежить у руці.

Камери застосовуються дуже простенькі – на 2 Мп і 0,3 Мп. Зате радує батарея ємністю 5000 мАг, що забезпечує відмінну автономність.

Переваги:

Екран з широкими кутами огляду та природним кольором.

Підтримка карток пам’яті.

Гарна ергономіка.

Підтримка дзвінків

Ємний акумулятор.

Недоліки:

Посередні камери.

Digma City 8 E400

Дисплей: 8 дюймів, IPS, 1280×800 пікселів

Процесор: Unisoc SC9863A

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/32 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 2 Мп / 0,3 Мп

Батарея: 3500 мАг

Операційна система: Android 10

Планшет DIGMA CITI 8 – хороший варіант недорогого планшета для перегляду відео, інтернет-серфінгу та невибагливих до системних ресурсів ігор. Підійде модель для офісної роботи. В арсеналі DIGMA CITI 8 непоганий екран із матрицею IPS, досить спритний процесор та актуальна версія операційної системи. Апарат підтримує роботу в мережах 4G та оснащений слотом під одну SIM-карту, що дозволяє виходити в інтернет поза домом. Об’єму оперативної пам’яті достатньо для вирішення повсякденних завдань, а накопичувач місткістю 32 ГБ дозволяє зберігати аудіо- та відео колекції. За потреби обсяг пам’яті можна розширити за допомогою картки microSD.

Слабка сторона цієї моделі – не найємніша батарея на 3500 мАг.

Переваги:

Якісний екран.

Гарна продуктивність.

Достатній обсяг пам’яті.

Підтримка мереж 4G.

Недоліки:

Бувають проблеми із чутливістю екрана на дотики.

Невисока автономність.

BQ 8068L Hornet Plus Pro

Дисплей: 8 дюймів, IPS, 1280×800 пікселів

Процесор: Spreadtrum SC9832E

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/16 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 5 Мп / 2 Мп

Батарея: 4000 мАг

Операційна система: Android 8.1

Планшет початкового рівня BQ 8068L Hornet Plus Pro потрапив до рейтингу за хороше співвідношення ціни та якості. Він отримав екран з IPS-матрицею, що забезпечує якісну картинку з природним кольором. Чотириядерний процесор бюджетного рівня непогано порається з усіма завданнями, але для ресурсомістких ігор краще підшукати потужніший пристрій. Для своєї цінової категорії модель отримала достатньо оперативної пам’яті. Вбудовану пам’ять можна збільшити до 32 ГБ за рахунок картки пам’яті.

Для створення знімків планшет оснащений 5-мегапіксельною основною камерою та фронтальною на 2 Мп. Акумулятор ємністю 4000 мАг забезпечує близько 4-5 годин роботи в активному режимі використання.

Переваги:

Гарна продуктивність.

Достатній обсяг пам’яті.

Підтримка роботи у мережах 4G.

Можливість використання двох SIM-карток.

Недоліки:

Посередні камери.

Екран легко покривається подряпинами.

Digma Optima 8 X701

Дисплей: 8 дюймів, IPS, 1280×800 пікселів

Процесор: Unisoc SC9863A

Пам’ять (оперативна/постійна): 3 ГБ/32 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 2 Мп / 2 Мп

Батарея: 3500 мАг

Операційна система: Android 10

DIGMA Optima 8 X701 за невеликі гроші пропонує користувачеві компактний екран з гарною чутливістю та природною кольоропередачею, спритний восьмиядерний процесор та пристойний для бюджетного пристрою обсяг ОЗП. Що важливо, виробник завбачливо оснастив планшет окремим слотом для картки пам’яті. Пластиковий корпус добротно зібраний, а біля задньої панелі приємна матова текстура, що перешкоджає ковзанню апарату в руці.

У DIGMA Optima 8 X701 простенькі камери: і головна, і передня роздільною здатністю 2 Мп. Втім, від планшетних комп’ютерів початкового рівня і не чекають на просунуті камери. Для відеодзвінків вистачить і 2-мегапіксельного сенсора.

Акумулятор ємністю 3500 мАч забезпечує в середньому 4-5 годин роботи в активному режимі використання за максимальної яскравості дисплея.

Переваги:

Якісний екран.

Великий обсяг пам’яті.

Підтримка двох SIM-карток.

Гарний звук.

Актуальна версія ОС.

Недоліки:

Невдале розташування динаміків.

Камери зі скромною роздільною здатністю.

Невисока автономність.

BQ 1022L Armor Pro LTE+

Дисплей: 10,1 дюймів, IPS, 1280 * 800

Процесор: Spreadtrum SC9832E

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/16 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 2 Мп / 0,3 Мп

Батарея: 8000 мАг

Операційна система: Android 9

Це хороший планшет для тих користувачів, які шукають модель з великим дисплеєм, дизайном, що запам’ятовується, і ємною батареєю. Завдяки батареї в 8000 мАг девайс може виступати як пауербанк, що дозволить заповнити ємність акумуляторів іншої техніки. Корпус виготовлено із пластику, задня панель має яскравий принт (доступно багато варіантів на вибір). Є тут підтримка LTE, чотириядерний процесор та 2/16 ГБ пам’яті. Для розширення постійного сховища можна поставити microSD до 64 ГБ. Камери – 2 та 0,3 Мп.

Переваги:

Непогана продуктивність.

Великий вибір принтів на задній панелі.

Тривала робота від акумулятора.

Функція Power Bank.

Гарний звук.

Недоліки:

Важкий – 625 грам.

Поверхня екрана дуже крихка.

BQ 1024L Exion Pro

Дисплей: 10,1 дюйми, IPS, 1280×800 пікселів

Процесор: Unisoc SC9863A

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/32 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 2 Мп / 0,3 Мп

Батарея: 5000 мАг

Операційна система: Android 10

Серед недорогих 10-дюймових планшетів BQ 1024L Exion Pro виділяється ємною батареєю, гучними динаміками з чистим звуком, гарною продуктивністю та непоганим для бюджетного сегмента об’ємом пам’яті. Великий екран із яскравою матрицею IPS ідеально підходить для перегляду відео та ігор. Процесор Unisoc SC9863A та 2 ГБ оперативної пам’яті забезпечують непогану швидкодію, а флеш-накопичувач на 32 ГБ дозволяє зберігати безліч ігор та додатків. Акумулятор ємністю 5000 мАг забезпечує тривалий час роботи планшета в автономному режимі.

Переваги:

Екран з високою яскравістю та гарною чутливістю сенсора.

Непогана продуктивність.

Підтримка 4G/LTE.

Гучні динаміки.

Чудова автономність.

Недоліки:

Середня передня камера.

BQ 1085L Hornet Max Pro

Дисплей: 10,1 дюйми, IPS, 1280×800 пікселів

Процесор: Unisoc SC9832E

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/16 ГБ

Камери (основна/фронтальна): 5 Мп / 2 Мп

Батарея: 4700 мАг

Операційна система: Android 10 (Go edition)

Якщо потрібний недорогий планшет з великим екраном та підтримкою мереж 4G, варто звернути увагу на цю модель. Вона оснащена якісним IPS-дисплеєм з гарною яскравістю, досить спритним процесором для перегляду відео, інтернет-серфінгу та запуску простих ігор, та ємною батареєю. Крім того, апарат дозволяє використовувати дві сім-карти, а полегшена версія Android допомагає працювати планшету швидко та плавно.

Переваги:

Підтримка двох SIM-карток.

Гарна продуктивність.

Полегшена версія Android.

Довгий час роботи в автономному режимі.

Недоліки:

Досить велика вага.

Inoi Inoipad 2021

Дисплей: 10,1 дюйми, IPS, 1280×800 пікселів

Процесор: Unisoc SC7731E

Пам’ять (оперативна/постійна): 2 ГБ/32ГБ

Камери (основна/фронтальна): 5 Мп / 2 Мп

Батарея: 5500 мАг

Операційна система: Android 10 (Go edition)

INOI пропонує користувачам доступний 10-дюймовий планшет на полегшеній версії операційної системи Android Go та з підтримкою мобільного інтернету, але тільки в мережах 3G. Процесор використовується бюджетного рівня, зате вбудованої пам’яті цілих 32 ГБ, що для Go-пристроїв навіть багато. За необхідності флеш-накопичувач можна збільшити за допомогою картки пам’яті. Об’єму оперативної пам’яті в 2 ГБ цілком достатньо для виконання всіх повсякденних завдань та запуску невимогливим до системних ресурсів ігор. До безперечних плюсів цієї моделі відноситься велика батарея ємністю 5500 мАг.

Переваги:

Яскравий дисплей.

Великий обсяг постійної пам’яті.

Полегшена версія операційної системи без надмірного попередньо встановленого софту.

Чудова автономність.

Недоліки: