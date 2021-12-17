Названо три причини, чому не випускають «корм для людини», за аналогією з кормами для котів та собак

Відразу скажемо, що ми не противники такої ідеї, і серед перших випробували б на собі такий корм. Але поки що про людські корми лише жартують виробники кормів для тварин.





Маючи великий досвід годування кішок і собак готовими промисловими кормами, ми відносимось до них вкрай позитивно: у якісному кормі справді є все, що необхідно для здоров’я, краси та бадьорості тварини.

Правильно підібраний корм воістину творить дива навіть з ослабленими вихованцями, виліковуючи та профілактуючи різноманітні недуги, підтримуючи організм у відмінному стані до глибокої старості.

Щоб самостійно збалансувати раціон подібно до готового промислового корму, потрібно дуже постаратися. Доведеться вивчити та врахувати всі особливості організму тварини, розрахувати точне дозування поживних речовин, вітамінів та мінералів, придбати надточні ваги та невелику хімічну лабораторію.

Набагато легше використовувати готовий корм: просто періодично насипаєш його в миску, і не турбуєшся про ситість та здоров’я вихованця.

Це дуже зручно!

Для людини розроблено безліч відмінних дієт, але це передбачає щоденне складання раціону та пошук відповідних продуктів у магазинах. На це йде час, іноді його просто не вистачає, а рука періодично так і тягнеться за неправильними продуктами.

Ось було б чудово мати можливість купити в магазині “повнораціонний корм для людини”, який повністю задовільняє людські потреби! Сиплеш його собі в тарілку замість першого-другого-і-компоту згідно з нормами таблиць ваги та активності, запиваєш водою, і чудово почуваєшся!

Але такого корму нема. Окрім деяких варіантів спортивного харчування, у якому нам, як нефахівцям, складно розібратися. Натомість можемо розповісти, чому немає сухого корму “для людей усіх мастей”.

Тверді упередження

Більшість людей не їстиме “сухарики” вважаючи їх неповноцінною їжею, навіть якщо при цьому на упаковці не залишиться і сантиметра чистого простору через перерахування всіх переваг складу.

Люди звикли думати, що правильна їжа не повинна бути якоюсь гомогенною масою, навіть якщо про зворотне говоритиме рум’яний космонавт з реклами.

Еталоном здорового харчування у нас традиційно виступають супи, каші, пельмені, котлетки з пюрехами, овочеві салати та інша традиційна кухня.

До “людських кормів” ставлення буде швидше насмішкувате та зневажливе ще й тому, що багато людей звикли. протиставляти людей і тварин, вважаючи будь-яку схожість між ними (нехай навіть у харчуванні) неприйнятною.

Недарма багато людей жартома називають “кормом” макарони швидкого приготування.

У нас інше травлення та більше індивідуальних особливостей

Противники “людського корму” частково мають рацію. У деяких людей порушується травлення, якщо вони не отримують, наприклад, суп чи інше гаряче харчування лише один день. Сухий корм їм точно не підійде.

Багатьом людям також не підходить варіант змішування кількох інгредієнтів, як це відбувається під час виготовлення корму для тварин. Щоб зробити зоо-корм повнораціонним, виробники можуть додати до його складу і рибу, і м’ясо, і яйце, і овочі, і олії/жири різного походження, загалом дуже багато всього.

Для організму тварини це прийнятно, людині ж краще не змішувати багато продуктів навіть в одній добі, не те що в одній тарілці. Всі ми пам’ятаємо про молоко та огірки!

У нас інші смакові рецептори та харчові потреби

Собаки та кішки відчувають смак їжі у кілька разів слабше, ніж люди. Тому вони можуть день у день охоче їсти один і той самий корм, не виявляючи при цьому капризів на кшталт “Мені набридло одне й те саме”. Ну а людям не хочеться навіть однаковий суп їсти два дні, а від гречки на третій день, що називається, “верне”.

Людина не зможе з ентузіазмом їсти один і той же корм тричі на день рік у рік. Їй потрібна різноманітність. Тим більше, що людина чудово розуміє різницю смаку різних видів м’яса, риби, овочів, фруктів, молочних продуктів та іншого.

Бажання щодня відчувати у роті тонкі відтінки смаку десятків різних продуктів – це потреба харчової поведінки людини. На відміну від кішок і собак, людина істота всеїдна, їй просто необхідне набагато різноманітніше харчування.

Ця особливість підштовхує людину щодня класти до рота різні продукти, щоб точно наситити свій організм усім необхідним.