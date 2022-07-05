Як дізнатися розмір своєї пенсії не виходячи з дому: детальна інструкція

Пенсійний фонд України за допомогою Порталу електронних послуг дає можливість пенсіонерам у будь який момент перевірити розмір власних виплат. Крім суми пенсії сервіс також надає інформацію про страховий стаж, вид пенсії, дату її останнього нарахування тощо. Така перевірка займає лише кілька хвилин та допомагає українцям отримати всі необхідні дані навіть не виходячи з дому.





Як дізнатися розмір своєї пенсії

Якщо ви саме досягли пенсійного віку, та досі не знаєте, яка пенсія вам належить та коли чекати першої виплати, варто скористатися Порталом електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно за зайти на сторінку Порталу за адресою https://portal.pfu.gov.ua та авторизуватися.

Авторизацію на Порталі електронних послуг можна пройти трьома способами:

За допомогою логіна і паролю. З використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Через інтегровану систему електронної ідентифікації GOV.ID.

Щоб отримати логін та пароль для входу на Портал послуг, необхідно завітати до своєї філії Пенсійного фонду з паспортом та індивідуальним податковим номером (ІПН). Натомість КЕП можна отримати у будь якому відділенні Укрсиббанку, ПриватБанку, НБУ чи навіть у додатку «Дія».

Після проходження авторизації ви опинитесь у своєму особистому кабінеті. Тепер потрібно знайти у меню в лівій частині екрану пункт «Моя пенсія» та обрати його. В цьому розділі міститься інформація про суму пенсії, її вид, строк, дату останньої та наступної виплат, а також розписані всі складові вашої пенсії.

Як дізнатися суму майбутньої пенсії

Навіть якщо до пенсійного віку вам ще далеко, дізнатися приблизний розмір майбутніх виплат можна вже зараз. Для цього на Порталі електронних послуг є спеціальний Пенсійний калькулятор. Щоб скористатися ним потрібно: