Захищаємо смартфон дитини: інструкція для Android

Дитячий смартфон потребує особливих налаштувань, щоб убезпечити дитину від шкідливого контенту та небажаних дзвінків. Розповідаємо, як це зробити на Android, – у дітей, як правило, гаджети саме на цій ОС.

Створіть акаунт для дитини та використовуйте саме його

Перший крок – налаштувати дитині свій власний Google-акаунт, якщо його немає. Такий обліковий запис спростить батьківський контроль і встановлення на дитячий смартфон особливих застосунків.

Акаунт можна створити будь-яким зручним для вас способом, зокрема безпосередньо на дитячому смартфоні. Щоб це зробити, у налаштуваннях знайдіть розділ управління акаунтами і створіть у ньому новий обліковий запис Google.

Якщо дитячий обліковий запис уже є, у тому ж розділі увійдіть у нього.

Якщо будете створювати обліковий запис із зазначенням реального віку, а вашій дитині ще немає 13 років, у процесі заведення облікового запису знадобляться дані і вашого власного облікового запису Google.

Встановіть блокування екрана

Якщо дитина загубить смартфон або стане жертвою крадіжки, її особисті дані можуть опинитися в чужих руках. Тому незайвим буде налаштувати блокування екрана. Найнадійніше використовувати звичайний PIN-код.

Також на екран блокування можна вивести текст із проханням повернути смартфон – це робиться в налаштуваннях блокування екрана. Вкажіть у повідомленні свій номер телефону, щоб той, хто знайшов, міг із вами зв’язатися. Наприклад, так:

Це телефон дитини. Якщо ви знайшли його, будь ласка, зателефонуйте +38-098-123-45-67.

Контролюйте гаджет дитини з Google Family Link

Сервіс Family Link – це зв’язка двох додатків. Один, основний, ви ставите на свій смартфон, другий Family Link (для дітей) – на пристрій дитини. Ми також рекомендуємо встановити контролюючий застосунок не одному, а обом батькам. Вони зможуть:

дізнаватися, які застосунки дитина використовує на своєму смартфоні і як часто в них “зависає”;

контролювати встановлення застосунків дитиною;

визначати час використання дитячого смартфона – скажімо, не давати розблокувати його в нічний час або під час уроків;

знизити ризик зіткнення дитини з невідповідним контентом на її гаджеті.

Налаштування Family Link почніть із батьківського смартфона. Сервіс вам підкаже, коли потрібно буде перейти до дитячого.

Вибір застосунків для дитячого гаджета сильно залежить і від віку дитини, і від ваших поглядів на те, що дозволено, а що ні на її смартфоні. Це ваша зона відповідальності.

Захистіть від зайвих повідомлень

Щоб встановлені додатки не відволікали дитину, вимкніть сповіщення для всього зайвого. Зробити це можна в налаштуваннях смартфона.

Поясніть дитині, як користуватися гаджетом і дозволеними застосунками. Навчіть зв'язуватися з батьками, вмикати і вимикати беззвучний режим.

Налаштуйте смартфон дитини так, щоб обоє батьків могли продзвонитися на нього в будь-якому режимі. А на своєму смартфоні зробіть те саме для номера дитини.