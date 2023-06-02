Риба-місяць: гігант, в якого шанс вижити менше 1%

Риба-місяць дивовижна. У її житті стільки небезпек, що не снилося більшості видів тварин на планеті. Здається, ніби навіть бактерії, що гинуть від будь-якої зміни довкілля, мають більше шансів на виживання, ніж риба-місяць!

Як і в інших риб, життя риби-місяця починається з вилуплення з ікринки. Новонароджений малюк розміром із піщинку: у ньому 2,5 міліметра довжини і менше грама ваги. Його можуть з’їсти взагалі усі. У юної риби-місяця немає отрути, ні нормальних плавців, щоб втекти. Єдиний сумнівний захист схожого на овал дитинчата — кілька шипів, що стирчать на всі боки.

На цьому етапі життя риби-місяця гинуть мільйонами. Малюкові потрібно мати величезне щастя, щоб просто вижити. Одне добре – роздобути їжу йому не складно. Рибка таких розмірів може їсти планктон.

Мальки їдять у три горла і округляються надзвичайно швидко. Незабаром одного планктону рибі-місяцю стає мало, і вона переходить на більшу поживу: мальки, креветки і водорості. Самою місяцеликою теж починають цікавитися хижаки більші, швидші і розумніші. Сотні тисяч риб загинуть на цьому етапі. Але ті, хто виживе, позбудуться своїх шпильок і придбають найдивніші плавці на планеті.

У цих риб немає хвоста, ні хвостових плавців. Їх роль виконують спинний та анальний плавець, які зрослися в єдину лопату ззаду. А переміщення здійснюється за рахунок руху черевних плавців, один з яких переповз на спину. Найдивніше – ця наркоманія працює. Крейсерська швидкість дорослої риби аж 4 км/год. А за день вона пропливає до 26 км ! Нагадайте, скільки кілометрів за сьогодні пройшли ви?

Якщо рибі-місяцю вдалося пережити всі небезпеки, вона перетвориться на морський млинець. Повністю відмовиться від плавання і пливтиме за течією, лише зрідка коригуючи траєкторію свого маршруту. І така тактика працює: за 15 місяців спостережень риба-місяць вагою 26 кіло збільшила свою масу в 15 разів. Вона почала важити 399 кілограм! І це не межа. У дикій природі зустрічаються рибки вагою до 1,5 тонни.

Як же такий гігантський аморфний м’ясний млинець не їдять? О, ще як їдять! Більшість хижаків не в змозі з’їсти таку махину – вона їм не по зубах. Міцна шкіра посилена хрящовим прошарком завтовшки кілька сантиметрів. Але акули, касатки та морські котики з радістю відшмагають від риби-місяця шматочок. Причому у прямому розумінні: хижаки часто відгризають шматок м’яса і спливають, дозволяючи живим залишкам дрейфувати далі.

Ще один бич – паразити. З однієї дорослої риби-місяця можна зняти до 40 видів шкідників – від грибків до ракоподібних. Щоб урятуватися від цієї орди, млинці регулярно запливають на техогляд у коралові рифи. Місцеві риби-чистильники завжди раді допомогти позбавитися зайвих співмешканців.

Ще один спосіб позбутися паразитів – вибратися на поверхню . Саме в цьому положенні риба-місяць найчастіше трапляється людям на очі. На поверхні риба набирається сил, прогрівається і паралельно позбавляється паразитів. Морські птахи сідають прямо на тіло і скльовують всяку бяку, як з гігантської тарілки!

Але навіть так сотні особин гинуть від паразитів та хижаків. Або заплутуються у сітях. Повільні та некмітливі риби не мають і примарного шансу врятуватися від людського промислового лову. Але ті, хто подолають ці випробування, відіграються за загиблих із лишком. За один захід самка риби-місяця відкладає до 300 мільйонів ікринок! А за все життя вона може стати матір’ю 3 мільярди маленьких місяців! У номінації «Найбільш багатодітна мати» — місяць-риба бере першість.

Закон великих чисел гарантує, що хоч парочка з мільйонів мальків виживе. Вони стануть важчими в 6 мільйонів разів і дадуть початок новому поколінню слабких, повільних, але неймовірно активно плодючих риб-місяців!