Міняти щороку? Кому і як часто потрібно купувати новий смартфон

Ваш смартфон безнадійно застарів. Принаймні, виробники роблять усе, щоб ми так думали.

Давайте відкинемо всю маркетингову мішуру і розберемося, кому дійсно потрібно міняти смартфон щороку, а хто може обходитися без нового гаджета десятиліттями.

Смартфон застарів чи це просто виверт?

Не було ще жодного прикладу, коли на презентації нового смартфона представник компанії сказав:

«Наш новий (Xiaomi, Realme, iPhone – неважливо) загалом не надто відрізняється від торішньої моделі.»

У реальності слогани майже завжди ідентичні: «Набагато швидше, знімає краще, штучний інтелект став розумнішим, зарядка швидше, працює довше» – і так далі.

Приклад: Ви купили середньосегментний смартфон два роки тому, а виробник запевняє, що новий відкриватиме додатки вдвічі швидше.

У середньому на відкриття звичайного застосунку і завантаження контенту потрібно від 0,2 до 0,7 секунди. Значить прискорення від старої моделі може скласти трохи більше 0,3 секунди. У реальному житті, при реальному використанні, ви помітите різницю? Відповідь очевидна.

Кому дійсно потрібно міняти смартфон щороку?

В ідеальному світі кожен блогер (я, наприклад) повинен бути на вістрі прогресу, адже публіка хоче знати про плюси і мінуси нових технологій і функцій.

Але зі свого досвіду скажу: блогер може легко обходитися і старими моделями, адже багато функцій флагманів уже заздалегідь оптимізовані, і протестувати приховані налаштування простіше саме на них.

Фотографи та відеографи

Якщо ваша робота пов’язана зі створенням фото або відео, купівля новинок може бути обґрунтована. Камери і софт дійсно пропонують нові можливості.

А що стосується фотографії, то встановлення Google Камери та її налаштування здатні поліпшити фотоможливості практично будь-якого смартфона.

Фанати бренду

Є люди, які можуть дозволити собі підтримувати виробника щороку. У цьому немає нічого поганого, але, як показує мій досвід, така відданість зазвичай закінчується через 2-3 роки (якщо мова не про iPhone).

Хто може спокійно користуватися смартфоном 5 і більше років?

За статистикою, менше 30% користувачів змінюють смартфони через реальну поломку або акумулятор, що вийшов з ладу. Решта роблять це з бажання «бути в тренді», при цьому не використовують і половини можливостей системи.

Якщо ваші завдання включають:

Спілкування в соцмережах.

Рутинні дії на кшталт перевірки пошти та перегляду відео.

Зйомку, що не претендує на високу художність.

Ви можете дозволити собі замислюватися про зміну смартфона раз на 5-6 років (за умови правильної зарядки).

Приклад: Redmi Note 10 Pro, куплений мною у 2021 році, легко справляється з усіма завданнями і відкриває будь-які застосунки. То навіщо його міняти?

Функції, які варті того, щоб оновити смартфон

Дозволю собі скласти невеликий список функцій, які вважаю вагомою причиною для купівлі нового смартфона, якщо нинішній їх не має:

120 Гц. Що б не говорили в коментарях, поява плавних екранів змінила досвід взаємодії. Чи можна користуватися смартфоном із 60 Гц? Звісно, так. Але це не те.

Стереозвук. У 2024-2025 роках купувати смартфон з одним динаміком – дивна затія.

AMOLED-екрани. Якщо ви чутливі до ШІМ, цей пункт можна пропустити. Однак загалом кольоропередача та доступ до функцій на кшталт Always On Display дають значну перевагу.

Штучне застарівання

У коментарях досить часто зустрічаю думку про те, що виробники навмисно роблять смартфони гіршими з кожним оновленням системи.

Сам я з цим ніколи не стикався, але не можу заперечувати, що Google справді робить усе, щоб користуватися одним смартфоном 10 років було складно.

Розробники припиняють оновлювати додатки, коли користувачі зі старими версіями Android становлять меншу частину аудиторії.

Нові версії застосунків і систем займають більше місця і потребують дедалі більшої продуктивності, а отже, і нових смартфонів.

Ще один доказ теорії про штучне старіння – відсутність знімних батарей.

Факт: Технічно (заявляю це як людина, яка відпрацювала в сервісі понад 12 років) немає нічого складного в тому, щоб конструктивно дати користувачеві можливість заміни акумулятора.