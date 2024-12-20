У Нафтогазі розповіли, який важливий документ повинні мати всі споживачі газу: у багатьох його немає

Компанія Нафтогаз наразі є практично монополістом на ринку й вона обслуговує приблизно 90% всіх користувачів. Час від часу компанія публікує різноманітні актуальні новини, які стосуються тарифів на газ, субсидій, пільг, чи, наприклад, нюансів, що стосуються перевірок газових лічильників. Ось і зараз компанія на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію про те, який документ потрібно мати всім користувачам. Дуже багато людей ще не зробили собі цього документа.

Мова про “Акт звірки”

Мова про так звані “Акти звірки”, в котрих споживачі можуть переглядати всю актуальну інформацію по своєму рахунку та транзакціях, які на ньому відбувалися. Так споживачі можуть подивитися, чи збігаються їхні показники з тими рахунками, які виставляє Нафтогаз. Чи коректно нарахована заборгованість, та скільки коштів потрібно сплатити, щоб цієї заборгованості не було. Наявність такого акту звірки допоможе споживачам уникнути будь-яких непорозумінь з “Нафтогазом”.

Акт звірки можна отримати у будь-якому відділені “Нафтогазу”, або у партнерських відділеннях інших постачальників газу. Щоб отримати акт потрібно пред’явити паспорт та назвати номер особового рахунку. Також цей акт можна сформувати у терміналах самообслуговування, що дуже зручно для багатьох громадян.

Багато українців мають переплату

Також у Нафтогазі вкотре нагадують, що ті українці, які мають переплату за газ можуть повернути ці кошти, через старого постачальника газу. Переплати виникли у багатьох людей, коли споживачі масово переходили до Нафтогазу й на їхніх старих рахунках залишалися кошти оплачені за газ, який їм мав надати старий постачальник. Багато споживачів й по сьогодні пишуть заяви до Нафтогазу з проханням перевести ці кошти на актуальний рахунок. Однак у компанії заявляють, що це не у їхній компетенції.

«Питання про повернення переплачених коштів до їхнього безпосереднього платника вирішується між Вами та Вашою попередньою газопостачальною компанією. На жаль, інша процедура нині не передбачена чинним законодавством», — озвучив попередження Нафтогаз.