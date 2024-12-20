В Нафтогазе рассказали, какой важный документ должны иметь все потребители газа: у многих его нет

Компания Нафтогаз сейчас практически монополист на рынке и она обслуживает примерно 90% всех пользователей. Время от времени компания публикует всевозможные актуальные новости, касающиеся тарифов на газ, субсидий, льгот или, например, нюансов, касающихся проверок газовых счетчиков. Вот и сейчас компания на своем официальном сайте опубликовала информацию о том, какой документ нужно иметь всем пользователям. Очень многие еще не сделали себе этого документа.

Речь об “Акте сверки”

Речь о так называемых “Актах сверки”, в которых потребители могут просматривать всю актуальную информацию по своему счету и транзакциям, что на нем происходили. Так потребители могут посмотреть, совпадают ли их показатели с теми счетами, которые выставляет Нафтогаз. Корректно ли начислена задолженность, и сколько средств нужно уплатить, чтобы этой задолженности не было. Наличие такого акта сверки поможет потребителям избежать любых недоразумений с “Нафтогазом”.

Акт сверки можно получить в любом отделении “Нефтегаза” или в партнерских отделениях других поставщиков газа. Чтобы получить акт, нужно предъявить паспорт и назвать номер лицевого счета. Также этот акт можно сформировать в терминалах самообслуживания, что очень удобно для многих граждан.

Многие украинцы имеют переплату

Также в Нафтогазе в очередной раз напоминают, что украинцы, которые имеют переплату за газ, могут вернуть эти средства через старого поставщика газа. Переплаты возникли у многих людей, когда потребители массово переходили в Нафтогаз и на их старых счетах оставались средства, оплаченные за газ, который им должен был предоставить старый поставщик. Многие потребители и сегодня пишут заявления в Нафтогаз с просьбой перевести эти средства на актуальный счет. Однако в компании заявляют, что это не в их компетенции.

«Вопрос о возврате переплаченных средств к их непосредственному плательщику решается между Вами и Вашей предыдущей газоснабжающей компанией. К сожалению, другая процедура сейчас не предусмотрена действующим законодательством», — озвучил предупреждение Нафтогаз.