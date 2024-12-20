Зимовий чи літній: у Верховній Раді уточнили, який час відтепер завжди буде в Україні

Українці щороку переводять годинники на годину назад та на годину вперед. Зазвичай це відбувається у останні вихідні жовтня та в останні вихідні березня. Восени стрілки переводять на годину назад, а навесні — вперед. Кожного року ця процедура викликала дуже багато дискусій серед народних депутатів. Половина з них вважають, що переводити годинники недоречно, що це традиція, яка тягнеться з Радянського Союзу, хоча у світі майже всі країни переходять на зимовий та літній час. Проте в Україні більше цього не буде. Переважна більшість нардепів таки добилися свого й тепер Україна назавжди залишиться з зимовим часом.

Весною годинники більше не переводитимуть

Народні обранці прийняли законопроєкт згідно з яким українці більше не переводитимуть годинники на літній час. Тобто останнє переведення стрілок відбулося у жовтні й відтепер такий час буде в Україні завжди. Депутати кажуть, що зробили це в першу чергу з турботою про здоров’я українців. Мовляв, переводити годинники двічі на рік — це надто травматично для організму і йому важко адаптуватися.

Багатьом українцям таке рішення не подобається

Не всім українцям сподобалася така ідея. Загалом люди не проти, щоб годинники не переводили, але більшість з них вважають, що краще тоді було б залишити літній час. Також не обійшлося й без активістів, які навіть сформували петицію до Президента України про те, щоб він дозволив переводити годинники на літній час. Чи вирішить щось ця петиція — наразі невідомо.

Що кажуть науковці?

Багато науковців погоджуються з тим, що літній час все-таки кращий для людей і організму.

“Географічно наша країна розташована відразу у трьох часових поясах. Саме через це для нас доцільніше було б використовувати саме літній час. Країна так жила 50 років і ніхто ніякого дискомфорту не відчував. Але тепер Україна буде дивитися, як робитиме Європа: якщо там залишать літній час, тоді й тут залишать літній, якщо переведуть на зимовий, то й Україна перейде на зимовий час. Економічна складова тут зовсім невелика. Переважає політична складова. Лише літній час дає економію і влітку, і взимку», – каже старший науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук Анатолій Казанцев.

Що ж, побачимо у березні, чи дослухається Уряд до думок населення та науковців.