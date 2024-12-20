Зимнее или летнее: в Верховной Раде уточнили, какое время отныне всегда будет в Украине

Украинцы ежегодно переводят часы на час назад и на час вперед. Обычно это происходит в последние выходные октября и последние выходные марта. Осенью стрелки переводят на час назад, а весной – вперед. Каждый год эта процедура вызывала множество дискуссий среди народных депутатов. Половина из них считают, что переводить часы неуместно, что это традиция, тянущаяся из Советского Союза, хотя в мире почти все страны переходят на зимнее и летнее время. Однако, в Украине больше этого не будет. Подавляющее большинство нардепов добились своего и теперь Украина навсегда останется с зимним временем.

Весной часы больше не будут переводить

Народные избранники приняли законопроект согласно которому украинцы больше не будут переводить часы на летнее время. То есть последний перевод стрелок состоялся в октябре и теперь такое время будет в Украине всегда. Депутаты говорят, что сделали это в первую очередь с заботой о здоровье украинцев. Мол, переводить часы дважды в год – это слишком травматично для организма и ему трудно адаптироваться.

Многим украинцам такое решение не нравится

Не всем украинцам понравилась подобная идея. В целом, люди не против, чтобы часы не переводили, но большинство из них считают, что лучше тогда было бы оставить летнее время. Также не обошлось и без активистов, даже сформировавших петицию к Президенту Украины о том, чтобы он разрешил переводить часы на летнее время. Решит ли что-нибудь эта петиция — пока неизвестно.

Что говорят учёные?

Многие ученые согласны с тем, что летнее время все же лучше для людей и организма.

“Географически наша страна расположена сразу в трех часовых поясах. Именно поэтому для нас целесообразнее было бы использовать именно летнее время. Страна так жила 50 лет, и никто никакого дискомфорта не испытывал. Но теперь Украина будет смотреть, как будет делать Европа: если там оставят летнее время, тогда и здесь оставят летнее, если переведут на зимнее, то Украина перейдет на зимнее время. Экономическая составляющая здесь совсем небольшая. Преобладает политическая составляющая. Лишь летнее время дает экономию и летом, и зимой», — говорит старший научный сотрудник Астрономической обсерватории Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат физико-математических наук, Анатолий Казанцев.

Что ж, увидим в марте, прислушивается ли Правительство к мнениям населения и ученым.