По 100 000 гривень на місяць: міжнародні компанії активно шукають працівників в Україні

В Україні активно шукають працівників міжнародні організації. На сайтах Державного центру зайнятості та різних кадрових порталах можна знайти сотні вакансій від таких організацій. Причому зарплати, які пропонують міжнародні організації, як урядові, так і неурядові, значно перевищують середній рівень заробітної плати в країні.

Згідно з даними з оголошень про роботу, найбільшу зарплату в Україні серед усіх вакансій пропонують фахівцю з безпеки. Ця вакансія розміщена на Єдиному порталі вакансій Державного центру зайнятості і пропонує заробітну плату у розмірі 209 100 гривень на місяць. Роботодавцем є представництво міжнародної компанії РФІ/РЛ, Інк. Щоб отримати цю роботу, необхідно мати досвід роботи в сфері безпеки не менше 5 років, знати електронні системи безпеки, мати відповідні сертифікати та вільно володіти англійською мовою.

Менеджери в неурядових організаціях також можуть розраховувати на високу зарплату. Наприклад, організація “Мерсі Корпс” пропонує вакансію менеджера аналітичного відділу із зарплатою 132 000 гривень. Для того, щоб претендувати на цю посаду, кандидат повинен мати ступінь магістра за відповідною спеціальністю.

щонайменше 7 років досвіду роботи у сфері гуманітарного/конфліктного/економічного аналізу, з них щонайменше 5 років на керівній посаді;

вільне володіння англійською мовою.

Фахівець у організації “Кеар Дойчланд” в Україні може отримати значну заробітну плату у розмірі 115 100 гривень. Основними обов’язками цієї посади є забезпечення комунікації та управління всіма процесами, пов’язаними з ідентифікацією та класифікацією різних об’єктів. Окрім того, фахівець буде працювати під керівництвом менеджера з реагування на надзвичайні ситуації і братиме участь у впровадженні системи швидкого реагування на кризові ситуації.

Радник у відділі управління програмами співробітництва зі збройними силами в Міжнародному Комітеті Червоного Хреста має можливість заробляти до 102 тисяч гривень на місяць.

Щоб успішно працювати на посаді радника програми співробітництва зі збройними силами та безпекою (FAS) у відділі збройних сил і безпеки, кандидат повинен мати відповідну кваліфікацію та досвід роботи.