По 100 000 гривен в месяц: международные компании активно ищут работников в Украине

В Украине активно ищут работников международные организации. На сайтах Государственного центра занятости и различных кадровых порталах можно найти сотни вакансий от таких организаций. Причем зарплаты, которые предлагают международные организации, как правительственные, так и неправительственные, значительно превышают средний уровень заработной платы в стране.

Согласно данным из объявлений о работе, самую большую зарплату в Украине среди всех вакансий предлагают специалисту по безопасности. Эта вакансия размещена на Едином портале вакансий Государственного центра занятости и предлагает заработную плату в размере 209 100 гривен в месяц. Работодателем является представительство международной компании РФИ/РЛ, Инк. Чтобы получить эту работу, необходимо иметь опыт работы в сфере безопасности не менее 5 лет, знать электронные системы безопасности, иметь соответствующие сертификаты и свободно владеть английским языком.

Менеджеры в неправительственных организациях также могут рассчитывать на высокую зарплату. Например, организация «Мерси Корпс» предлагает вакансию менеджера аналитического отдела с зарплатой 132 000 гривен. Для того, чтобы претендовать на эту должность, кандидат должен иметь степень магистра по соответствующей специальности.

не менее 7 лет опыта работы в сфере гуманитарного/конфликтного/экономического анализа, из них не менее 5 лет на руководящей должности;

свободное владение английским языком.

Специалист в организации «Кеар Дойчланд» в Украине может получить значительную заработную плату в размере 115 100 гривен. Основными обязанностями этой должности является обеспечение коммуникации и управление всеми процессами, связанными с идентификацией и классификацией различных объектов. Кроме того, специалист будет работать под руководством менеджера по реагированию на чрезвычайные ситуации и участвовать во внедрении системы быстрого реагирования на кризисные ситуации.

Советник в отделе управления программами сотрудничества с вооруженными силами в Международном Комитете Красного Креста имеет возможность зарабатывать до 102 тысяч гривен в месяц.

Чтобы успешно работать на должности советника программы сотрудничества с вооруженными силами и безопасностью (FAS) в отделе вооруженных сил и безопасности, кандидат должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы.