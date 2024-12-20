В одній з областей України АЗС заливали “бодягу”: де реалізовували фальсифікат

У Чернівецькій області правоохоронці викрили масштабну схему продажу фальсифікованого бензину на 11 автозаправних станціях. Зловмисники, об’єднавшись із працівниками компаній, що торгують пальним, домішували до якісного бензину А-95 дешевший газовий конденсат та спеціальні добавки. Така суміш дозволяла значно збільшити об’єм пального, не впливаючи на його ціну, що приносило зловмисникам значні незаконні прибутки. Ця злочинна схема охоплювала не лише Чернівецьку область, а й Івано-Франківську та Хмельницьку.

Під час обшуків на автозаправних станціях детективи виявили та вилучили значний обсяг доказів протиправної діяльності зловмисників. Зокрема, було конфісковано понад 100 тонн пального низької якості, яке не відповідало встановленим стандартам. Окрім того, правоохоронці вилучили первинну документацію, що підтверджує фінансові операції, пов’язані зі збутом фальсифікату, а також комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які містять інформацію про злочинну схему. Загалом, в рамках розслідування було вилучено понад 240 тонн контрафактних пально-мастильних матеріалів на загальну суму 17,5 мільйонів гривень.

Що буде з авто, якщо заправити його фальсифікатом

Окрім зниження октанового числа, шахраї також можуть штучно його підвищувати, додаючи до палива різноманітні домішки. Хоча таке пальне може здаватися більш якісним, насправді воно також негативно впливає на роботу двигуна. Штучно підвищене октанове число може призвести до детонації, що супроводжується характерним металевим стуком і може пошкодити поршні та шатуни.

Використання підробленого палива може призвести до серйозних поломок автомобіля. Зокрема, неякісне пальне може пошкодити паливний фільтр та насос, що призведе до додаткових витрат на ремонт.

Шахраї часто маніпулюють якістю палива, знижуючи його октанове число. Це призводить до нестабільного горіння паливної суміші в циліндрах двигуна, що може спричинити детонацію та пошкодження двигуна.

Згідно з прогнозами Національного банку, українці можуть зіткнутися зі значним подорожчанням пального до кінця року. Очікується, що ціни на бензин, дизель та автогаз зростуть приблизно на 9% порівняно з попереднім роком. Причиною такого прогнозу є вичерпання запасів палива на АЗС.