В одной из областей Украины АЗС заливали «бодягу»: где реализовывали фальсификат

В Черновицкой области правоохранители разоблачили масштабную схему продажи фальсифицированного бензина на 11 автозаправочных станциях. Злоумышленники, объединившись с работниками компаний, торгующих топливом, примешивали к качественному бензину А-95 более дешевый газовый конденсат и специальные добавки. Такая смесь позволяла значительно увеличить объем горючего, не влияя на его цену, что приносило злоумышленникам значительные незаконные прибыли. Эта преступная схема охватывала не только Черновицкую область, но и Ивано-Франковскую и Хмельницкую.

Во время обысков на автозаправочных станциях детективы обнаружили и изъяли значительный объем доказательств противоправной деятельности злоумышленников. В частности, было конфисковано более 100 тонн топлива низкого качества, которое не соответствовало установленным стандартам. Кроме того, правоохранители изъяли первичную документацию, подтверждающую финансовые операции, связанные со сбытом фальсификата, а также компьютерную технику и средства связи, содержащие информацию о преступной схеме. В общем, в рамках расследования было изъято более 240 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов на общую сумму 17,5 миллионов гривен.

Что будет с авто, если заправить его фальсификатом

Кроме снижения октанового числа, мошенники также могут искусственно его повышать, добавляя в топливо различные примеси. Хотя такое топливо может казаться более качественным, на самом деле оно также негативно влияет на работу двигателя. Искусственно повышенное октановое число может привести к детонации, что сопровождается характерным металлическим стуком и может повредить поршни и шатуны.

Использование поддельного топлива может привести к серьезным поломкам автомобиля. В частности, некачественное топливо может повредить топливный фильтр и насос, что приведет к дополнительным затратам на ремонт.

Мошенники часто манипулируют качеством топлива, снижая его октановое число. Это приводит к нестабильному горению топливной смеси в цилиндрах двигателя, что может привести к детонации и повреждению двигателя.

Согласно прогнозам Национального банка, украинцы могут столкнуться со значительным подорожанием топлива до конца года. Ожидается, что цены на бензин, дизель и автогаз вырастут примерно на 9% по сравнению с предыдущим годом. Причиной такого прогноза является исчерпание запасов топлива на АЗС.