Вартість популярного продукту стрімко переписали: як зміниться ціна

Ціни на моркву в Україні стрімко зросли. Зараз кілограм цього овоча коштує від 20 до 28 гривень, що на 11% більше, ніж тиждень тому.

Як повідомляє EastFruit, попит на моркву останнім часом значно зріс. Саме це стало основною причиною підвищення цін.

“Зараз виробники готові продавати моркву за ціною від 20 до 28 гривень за кілограм”, – повідомляє EastFruit. Вартість може відрізнятися залежно від якості продукції, регіону та інших факторів.

Як зазначають основні учасники ринку, значне зростання попиту на моркву стало основним каталізатором підвищення цін. Активізація торгівлі цим овочем призвела до нестачі пропозиції та, як наслідок, до подорожчання.

Виробники моркви обирають вичікувальну позицію, сподіваючись на подальше зростання цін. Вони призупинили продаж високоякісної продукції, віддаючи перевагу зберіганню основної частини врожаю. На ринок потрапляють лише надлишки, що обмежує пропозицію та підтримує високі ціни.

Скільки потрібно заплатити за моркву в супермаркетах

Згідно з даними аналітичного порталу “Мінфін”, середня ціна кілограма моркви в українських супермаркетах становить 30,03 гривні.

Ця ціна дещо вища за середній показник листопада, який становив 29,83 гривні за кілограм. Оскільки виробники підвищили відпускні ціни на моркву, цілком ймовірно, що незабаром вартість цього овочу в супермаркетах зросте ще більше.

Поки що ж великі мережі продають овоч по 25,9-38,3 грн/кг. Зокрема:

Metro – 25,9 грн/кг;

Auchan – 25,9 грн/кг;

Megamarket – 38,3 грн/кг.

Загалом вартість доволі висока але стабільна як для майже середини зими.

Чому варто додати моркву в свій раціон

Морква — це справжня вітамінна бомба! Вона багата на бета-каротин, який в організмі перетворюється на вітамін А, необхідний для здоров’я очей та шкіри. Крім того, морква містить клітковину, що покращує травлення, та антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень. Регулярне вживання моркви сприяє зміцненню імунітету та покращує зір.