Стоимость популярного продукта стремительно переписали: как изменится цена

Цены на морковь в Украине стремительно выросли. Сейчас килограмм этого овоща стоит от 20 до 28 гривен, что на 11% больше, чем неделю назад.

Как сообщает EastFruit, спрос на морковь в последнее время значительно вырос. Именно это стало основной причиной повышения цен.

«Сейчас производители готовы продавать морковь по цене от 20 до 28 гривен за килограмм», – сообщает EastFruit. Стоимость может отличаться в зависимости от качества продукции, региона и других факторов.

Как отмечают основные участники рынка, значительный рост спроса на морковь стал основным катализатором повышения цен. Активизация торговли этим овощем привела к недостатку предложения и, как следствие, к подорожанию.

Производители моркови выбирают выжидательную позицию, надеясь на дальнейший рост цен. Они приостановили продажу высококачественной продукции, отдавая предпочтение хранению основной части урожая. На рынок попадают только излишки, что ограничивает предложение и поддерживает высокие цены.

Сколько нужно заплатить за морковь в супермаркетах

Согласно данным аналитического портала «Минфин», средняя цена килограмма моркови в украинских супермаркетах составляет 30,03 гривны.

Эта цена несколько выше среднего показателя ноября, который составлял 29,83 гривны за килограмм. Поскольку производители повысили отпускные цены на морковь, вполне вероятно, что вскоре стоимость этого овоща в супермаркетах вырастет еще больше.

Пока же крупные сети продают овощ по 25,9-38,3 грн/кг. В частности:

Metro – 25,9 грн/кг;

Auchan – 25,9 грн/кг;

Megamarket – 38,3 грн/кг.

В общем стоимость довольно высокая, но стабильная как для почти середины зимы.

Почему стоит добавить морковь в свой рацион

Морковь – это настоящая витаминная бомба! Она богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин А, необходимый для здоровья глаз и кожи. Кроме того, морковь содержит клетчатку, улучшающую пищеварение, и антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений. Регулярное употребление моркови способствует укреплению иммунитета и улучшает зрение.